Juventus, ora paga Vlahovic: scelta presa sul bomber

Le ultime novità legate al centravanti serbo della Juventus. I bianconeri hanno deciso dopo quanto successo contro il Genoa, nei minuti finali del match

Oltre al danno pure la beffa. In casa Juventus il momento non è per nulla facile e in questi giorni, in cui non si giocherà, si parlerà tanto di futuro.

Al centro delle discussioni ci sarà chiaramente la panchina dei bianconeri con il destino di Massimiliano Allegri che appare ormai segnato, ma la Vecchia Signora dovrà comunque compattarsi per riuscire a chiudere la stagione dignitosamente e con un piazzamento in Champions League.

Servirà così rialzare la testa già sabato 30 marzo contro la Lazio all’Olimpico. Perdere ulteriori punti diventerebbe davvero rischioso, ma bisognerà farlo senza Dusan Vlahovic. L’attaccante, che non ha risposto alla convocazione della Serbia per un problema alla schiena, è stato espulso nel finale di gara contro il Genoa per aver protestato troppo con il direttore di gara.

Juventus, multa e cambio in attacco: il punto della situazione

L’atteggiamento mostrato dall’ex Fiorentina non è chiaramente piaciuto alla Juventus, che lo multerà, trattenendosi il 5% dello stipendio mensile lordo. Una somma quantificabile in circa 70mila euro.

L’assenza di Dusan Vlahovic all’Olimpico, come detto, sarà pesante per i bianconeri, con Massimiliano Allegri costretto a cambiare e con le condizioni fisiche di Milik da valutare, ad oggi gli unici arruolabili sarebbero i soli Chiesa, Yildiz e Kean. Chissà che non ci sia una nuova rinascita del centravanti italiano. Sarebbe un’ottima notizia per la Juventus, ma anche per la nazionale di Spalletti in vista dei prossimi Europei.