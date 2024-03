Icardi-Milan, via libera in diretta: “Due ostacoli da superare”

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A: l’ipotesi Milan prende corpo ma ci sono due ostacoli da superare

Milan? Perché no. Mauro Icardi potrebbe far ritorno in Italia e farlo in maglia rossonera. L’attaccante argentino si trova attualmente al Galatasaray e in Turchia ha ritrovato la continuità sotto porta che ha sempre contraddistinto la sua carriera: sono 23 i gol in stagione con la maglia giallorossa in 38 partite, un rendimento che conferma la sua qualità di grande finalizzatore.

Una qualità che potrebbe far gol al Milan che la prossima stagione ha bisogno di un centravanti, forse due considerato il probabile addio di Giroud. Ecco allora che ‘gazzetta.it’ ricorda il desiderio dell’ex Inter di far ritorno a Milano, un desiderio condiviso anche dalla moglie-agente Wanda Nara. Il club rossonero potrebbe essere una possibilità, anche se il 30enne avrebbe qualche remora a ‘tradire’ l’Inter, società alla quale è molto legato nonostante un addio burrascoso.

Una ipotesi da tenere in considerazione e di cui parla anche Carlo Pellegatti nel corso del suo intervento su TvPlay.

Calciomercato, non solo Milan per Icardi

Mauro Icardi al Milan è un’ipotesi alla quale non crede tanto Carlo Pellegatti. Il giornalista, noto per la sua fede rossonera, analizza l’ipotesi di un approdo dell’attaccante argentino alla corte del club lombardo e vede tre possibili ostacoli.

Pellegatti, infatti, dichiara: “Icardi ha due problemi: l’età, perché ha 31 anni, e il Milan dovrebbe mettere almeno 20-25 milioni di euro, oltre all’ingaggio di 10 milioni lordi. Non so se il Milan investe su un calciatore di 30-31 anni 20-25 milioni”.

Di certo al giornalista non dispiacerebbe un Icardi sulla panchina rossonera, pronto ad entrare in campo magari al fianco di Zirkzee: “Con Zirkzee affiancherei volentieri uno come Icardi perché è un giocatore che può entrare, ha fatto tanti gol, mi sembra integro e che in Turchia mi sembra aver ritrovato gli antichi momenti emotivi, mentre al Psg mi sembrava che si trascinasse”.