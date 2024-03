Hanno violato il Fair Play Finanziario: dalla Champions alla Serie B

Terremoto e rischio esclusione dal campionato, le due big d’Europa tremano: l’accusa è aver violato il Financial Fair Play

Manchester City e Chelsea a rischio esclusione dalla Premier League. Sarebbe questo lo scenario più catastrofico per le due big del calcio inglese e la ‘bomba’ lanciata dal ‘The Sun’.

I campioni d’Europa e i londinesi potrebbero aver violato il Fair Play Finanziario e sarebbero sotto la lente d’ingrandimento di una commissione indipendente per accertare eventuali violazioni. La conseguenza più estrema di questa indagine sarebbe appunto l’infrazione dell’FFP e dunque il rischio di incorrere in sanzioni nel prossimo futuro. Nello specifico il City ha già rigettato l’accusa sulle 115 violazioni sempre in merito al Fair Play Finanziario da parte della Federazione inglese nel febbraio 2023, mentre adesso a rischiare sarebbe anche il Chelsea.

Terremoto in Inghilterra: Manchester City e Chelsea a rischio esclusione dalla Premier League

Nel caso in cui le violazioni venissero accertate, Manchester City e Chelsea rischiano quindi una punizione esemplare e la retrocessione.

Di recente ci sono stati altri casi più o meno simili nel campionato inglese: il Nottingham Forest è stato penalizzato di 4 punti, mentre l’Everton prima con 10 punti e successivamente ridotti a 6. La sanzione per City e Chelsea in questo caso sarebbe ancora più dura e coinciderebbe con la retrocessione in Championship. Dopo i fatti dello scorso anno dei ‘Citizens’ di Guardiola, adesso anche i londinesi hanno ricevuto l’avviso da parte di una commissione indipendente che giudicherà i due club a partire dal prossimo autunno. I tifosi di City e Chelsea incrociano le dita e sperano ovviamente che tutto si risolva per il meglio.