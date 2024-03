Donnarumma esalta Buffon: “Orgogliosi di averlo qua. Il migliore della storia”

Donnarumma parla in conferenza stampa al fianco di Luciano Spalletti prima della sfida tra Italia e Venezuela

Alla vigilia di Italia-Venezuela, Gianluigi Donnarumma ha parlato al fianco di Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Il portiere si è soffermato sull’importanza di queste due amichevoli: “Tutte le partite per noi sono importanti e fondamentali per poi essere pronti a giocare l’Europeo. Prenderemo ogni situazione possibile per mettere qualcosina in più nel nostro bagaglio per poi essere pronti per Euro2024”.

Il numero uno azzurro ha poi smentito di aver fatto allenamento differenziato: “Mi sono allenato con l’allenatore dei portieri, ma sto bene. Mi sono allenato con la squadra, ci alterniamo sempre con i portieri”.

VENEZUELA – “Stiamo preparando la partita, abbiamo visto che il Venezuela è una squadra molto fisica e dobbiamo prepararci anche per quello. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione che ci sarà in campo e poi cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi”.

ACCOGLIENZA – “Siamo contenti di essere qua, la Figc ci teneva a venire in America dove ci sono tanti italiani. Ci teniamo a far sentire la nostra vicinanza e farli divertire. Non sapevo che dovevamo giocare con il Perù, conosco Lapadula, abbiamo giocato insieme: è un bravissimo ragazzo e mette l’anima in tutto quel che fa”.

Italia-Venezuela, Donnarumma esalta Buffon: “Il più forte della storia”

Quindi l’ultima risposta di Donnarumma alle domande dei cronisti è riservata alla presenza di Buffon in Nazionale.

“Ho avuto la fortuna di avere Gigi come compagno di squadra e mi ha dato tanto. Cercavo di prendere spunto su qualsiasi cosa lui facesse in allenamento e in partita. Mi ha dato una grandissima mano, è stato il portiere più forte della storia del calcio. Posso solo imparare da lui. La sua presenza è importantissima, è un grande leader, qualsiasi cosa lui dice siamo pronti a raccoglierla. Siamo orgogliosi di averlo qua e speriamo possa darci una grande mano”.