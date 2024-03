Caso Juan Jesus, dal referto alla Procura Federale: “Acerbi prosciolto in un caso”

Inter-Napoli ha lasciato strascichi impressionanti in virtù della vicenda legata ad Acerbi e Juan Jesus. Doppio annuncio sull’eventuale squalifica

Al di là del risultato del campo che ha semplicemente diviso la posta in palio con l’1-1 finale, Inter-Napoli ha regalato un post decisamente incandescente, con i giorni seguenti alla partita caratterizzati dalla vicenda che vede protagonisti Francesco Acerbi e Juan Jesus.

Un autentico caso tra dichiarazioni, smentite, prese di posizioni e l’immancabile attesa per quale potrebbe essere l’esito finale di quella che si preannuncia come una battaglia. Ieri il difensore del Napoli era tornato all’attacco dopo la smentita del calciatore dell’Inter, ma la situazione resta incandescente e tutta da definire.

Il rischio per Acerbi è quello di incassare una pesante squalifica, con la sanzione che potrebbe quindi essere esemplare, fermo restando che la vicenda andrà ancora ben articolata. A tal proposito a ‘Radio Crc’ si è espresso anche l’avvocato Piero Sandulli: “La ricostruzione dovrà essere fatta dalla Procura Federale. C’è sempre una contrapposizione tra parti, poi la Giustizia Federale farà una sintesi. Bisogna che vengano accertati i fatti. L’ammissione immediata e le scuse sono avvenute in presenza dell’arbitro”.

Caso Acerbi-Juan Jesus: lo sviluppo della situazione

Il caso Acerbi dovrà quindi essere presto definito per mettere il punto ad una vicenda che ha fatto tanto parlare negli ultimi giorni.

Ad articolare la situazione ci ha pensato anche l’avvocato Eduardo Chiacchio che a ‘Radio Marte’ ha detto: “La giustizia sportiva dinanzi a questi casi è stata inflessibile anche nel recente passato. Se verrà accertato che Acerbi ha usato quella espressione certamente sarà pesantemente sanzionato. Diversamente sarebbe prosciolto”.

L’avvocato ha dunque spiegato la procedura possibile: “Nel caso in cui Juan Jesus non denunciasse o se l’arbitro La Penna non dovesse scrivere alcunché nel referto la Procura Federale potrebbe d’ufficio intervenire ed anzi sono sicuro che interverrà, data la risonanza che ha assunto questa vicenda. Ritengo che ci sarà una procedura d’ufficio e poi spetterà agli organi inquirenti accertare e provvedere con il deferimento oppure con l’archiviazione.

Ed infine: “Anche se Juan Jesus ha detto che Acerbi si è scusato se la Procura procederà non ci sarà alcuna esimente, ed anzi le scuse potrebbero dimostrare che qualcosa è accaduto davvero”.