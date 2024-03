Buonuscita ad Allegri, no al Conte-bis: “In due per la panchina della Juve” | ESCLUSIVO

Allegri può lasciare la panchina della Juventus, no al Conte-bis: “Corsa a due”. Le dichiarazioni in ESCLUSIVA

Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, John Elkann ha già deciso: si va verso la separazione anticipata con Massimiliano Allegri al termine della stagione.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l’AD di Exor nelle ultime settimane ha maturato una convinzione che sta prendendo sempre più forza: quella di rompere con il passato, con la gestione di Andrea Agnelli e di aprire definitivamente un nuovo ciclo in bianconero.

La prima conseguenza sarà l’addio a Massimiliano Allegri al termine della stagione. Sul futuro del tecnico si è espresso su ‘TvPlay’, nel corso della trasmissione dedicata a Calciomercato.it “Ti Amo Calciomercato”, il giornalista de ‘Il Messaggero’ e direttore di ‘Juventusnews24.com’ Alberto Mauro: “Fino a tre mesi fa non c’era discussione sul futuro di Allegri, se non il rinnovo. Adesso il bilancio si è spostato ed il club sta riflettendo. Non su un esonero perché non c’è certezza che un eventuale sostituto possa fare meglio da qui alla fine. I dubbi alimentati dai risultati sono per la prossima stagione”.

Panchina Juve, Mauro: “I nomi sono quelli di Thiago Motta e Palladino”

Contestualmente, si parla già dei possibili sostituti in panchina. In cima alla lista di Giuntoli e Manna c’è Thiago Motta, ma non solo.

“I nomi sono quelli di cui si parla già da un po’, quindi Thiago Motta e Palladino“, ha annunciato Mauro. Chiusura, invece, per il Conte-bis: “Il nome di Conte è ricorrente tra i tifosi, ma in realtà dalle parti della Continassa non è per niente caldo, anzi è tiepido tendente al freddo. Questo perché si vuole dare un taglio alla gestione precedente di Andrea Agnelli“.