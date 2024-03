Bufera Allegri, hanno detto basta: “Esonero”

Juventus, le parole di Max Allegri non sono passate inosservate. Il verdetto è senza appello: non se lo sono fatti ripetere due volte

Lo scialbo pareggio ottenuto contro il Genoa ha certificato in maniera inequivocabile la crisi di risultati e di prestazioni della Juventus. Staccatasi dal Milan, la compagine di Allegri deve ora vedersi dall’incedere del Bologna che grazie ad una media punti esaltante ha assottigliato in maniera evidente il gap dai bianconeri.

Definire cupo il periodo di forma della “Vecchia Signora” sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Ad acuire il momentaccio della Juve, però, sono anche e soprattutto le voci riguardanti il futuro di Max Allegri. Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, il tecnico livornese potrebbe fare le valigie in estate. Come ribadito in tempi non sospetto da calciomercato.it, Elkann è pronto a guidare un vero e proprio restyling con l’opzione Thiago Motta sempre più calda. Ad ogni modo, come evidenziato dallo stesso Scanavino, la qualificazione alla prossima Champions League si configura come il vero obiettivo stagionale. Più volte tirato in ballo da Allegri, il quarto posto rischia però di assumere i connotati di una vera e propria ossessione.

Juventus, Allegri e le reazioni social: ecco cosa è successo

Non sono pochi, infatti, i tifosi della Juventus che hanno preso d’assalto i social per esternare il proprio punto di vista. Una parte sempre più cospicua della torcida bianconera si auspica che il tecnico livornese possa essere esonerato al termine di questa stagione. L’ultima occasione spinta è stata fornita dallo stesso Allegri nel corso di un’intervista rilasciata a The Athletic.

Ribadendo l’importanza della qualificazione alla massima competizione continentale, infatti, Allegri ha evidenziato come sarebbe molto difficile per la Juve (e per tante altre squadre) riuscire a vincere la Coppa dalle grandi orecchie. Una chiosa che non è stata digerita da molti tifosi della “Vecchia Signora”, che hanno espresso a chiare lettere il proprio punto di vista, considerando chiuso il ciclo di Allegri. Ecco una rapida carrellata:

Solo di facciata. Va tutto secondo programma. Questo è un messaggio indiretto ad Allegri, per dirgli siamo tranquilli, stiamo solo aspettando le tue dimissioni.🤣🤣 — Giovanni Luca (@Jovientus) March 20, 2024

Possiamo sperare in un esonero. Se usciamo contro la #lazio in #coppaitalia un obiettivo salta e magari 🙏 ci leviamo il problema #allegri — @L@N👤 (@AlanDylanDog) March 20, 2024

Data e orario dell’esonero di Allegri? — Alex Bernardini (@BernaLeite) March 20, 2024

Ha già messo le mani avanti Macs…Vecchia volpe!!! — Michael Dones (@MichaelDones91) March 20, 2024

Bello avere un allenatore che ti motiva — stefano (@analoga_mente) March 20, 2024

Perché col vecchio format ne ha vinte a ripetizione vero? — Melos (@Meloslamela) March 20, 2024

L’ultima con il vecchio format invece è stata una sagra — Alex Campanelli (@Campanelli11) March 20, 2024