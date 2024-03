Acerbi rischia grosso: “Sanzioni da parte dell’Inter”

Il caso Acerbi e la querelle con Juan Jesus ha catalizzato l’attenzione negli ultimi giorni: in merito è intervenuto anche l’avvocato Angelo Cascella

Continua a far discutere la vicenda relativa alle presunte frasi razziste pronunciate da Acerbi nei confronti di Juan Jesus nell’ultimo big match di San Siro tra Inter e Napoli.

Il difensore nerazzurro ha smentito qualsiasi epiteto discriminatorio rivolto al collega brasiliano, che invece nelle scorse ore ha confermato sui social la versione raccontata davanti ai microfoni subito dopo la fine della partita. Tra domani e venerdì i due giocatori verranno ascoltati dalla Procura Federale, dopo il supplemento d’indagine richiesto dal Giudice Sportivo. Sulla delicata questione è intervenuto anche l’avvocato Angelo Cascella: “Andrei con i piedi di piombo nella vicenda Acerbi perché in un contesto di 80 mila spettatori che urlavano, una frase può anche essere stata fraintesa in buona fede da Juan Jesus – spiega Cascella ai microfoni di Tv Play – Prima di arrivare a processi contro il giocatore dell’Inter io aspetterei, pur considerando il grado di prova che deve essere raggiunto all’interno della giustizia sportiva”.

Inter, Cascella: “Possibile taglio dello stipendio per Acerbi”

Cascella prosegue in merito a possibili provvedimenti dell’Inter, nel caso in cui ovviamente venisse accettata la colpevolezza di Acerbi.

L’avvocato spiega: “All’interno dei regolamenti comportamentali sicuramente ci saranno delle questioni che le società avranno sottoscritto. Nell’ambito dei doveri generali previsti dal contratto collettivo potrebbero esserci delle sanzioni o multe per comportamenti non corretti. In passato ho difeso dei calciatori che avevano avuto una semplice espulsione con due giornate di squalifica e il club che aveva voluto multarli per il danno procurato alla squadra. Mi ricordo un Milan-Fiorentina in cui avevo assistito un giocatore rossonero che era stato espulso, con gli avversari che in vantaggio numerico aveva pareggiato. Il Milan chiese una sanzione nei confronti del calciatore stesso reo di aver provocato il pareggio. L’Inter potrebbe anche arrivare a chiedere una riduzione dei compensi ad Acerbi in relazione al periodo legato alla squalifica“.