Acerbi-Juan Jesus, il cerchio si stringe: “Mi riesce difficile immaginarlo”

La vicenda relativa ad Acerbi e a Juan Jesus sta continuando a tenere banco. In attesa di posizione ufficiali, ecco l’ultimo intervento ai microfoni di TV PLAY

Inter-Napoli continua a far parlare di sé. Non più per il risultato del campo, quanto per la vicenda che vede coinvolti Acerbi e Juan Jesus. La presunta frase razzista rivolta dal difensore nerazzurro al centrale del Napoli sta calamitando le attenzioni mediatiche e potrebbe portare a nuovi risvolti nel corso dei prossimi giorni.

Sull’argomento si è espresso anche il giornalista ed esperto di economia Alessandro Giudice. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, Giudice ha esternato il suo punto di vista su vari argomenti. Ecco quanto riferito sul tema Acerbi: “Il razzismo è una cosa odiosa. Capisco che in certi momenti di agonismo possano scattare determinate cose, ma non le giustifico. L’insulto razzista non può scattare nemmeno nei momenti di massimo furore perché altrimenti vuol dire che ce l’hai dentro”.

Giudice ha poi continuato: “Ogni fatto andrà dimostrato in qualsiasi tipo di procedimento. Se sarà accertato che Acerbi ha utilizzato frasi razziste, sarò sorpreso perché l’ho sempre considerato e lo considero anche ora fino a prova contraria una persona corretta e molto pacata nelle dichiarazioni. Mi auguro si faccia chiarezza anche se con 7mila telecamere allo stadio, telefonini che riprendono mi riesce difficile immaginare verificare effettivamente che non si riesca a risalire a cosa abbia detto”.