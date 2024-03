Morte Barone, il ricordo commosso di Gravina

La morte di Joe Barone, dg della Fiorentina, lascia un segno in tutto il calcio italiano: il presidente FIGC Gravina lo ricorda così

Giornata funestata, nel mondo del calcio, dalla morte di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina si è spento oggi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni domenica, dopo il malore avuto prima della gara dei viola con l’Atalanta, poi rinviata.

Tutto il calcio italiano si stringe in cordoglio attorno al club viola. Stabilito il minuto di silenzio in commemorazione del dirigente scomparso, nella prossima giornata di campionato. Da parte della FIGC, arriva il ricordo del presidente Gabriele Gravina, che aveva presenziato, qualche mese fa, all’apertura del Viola Park: “Io perdo un amico, il calcio italiano perde un dirigente competente e appassionato . ha dichiarato – Il Viola Park è il suo lascito più bello, si tratta di una struttura all’avanguardia che è un vanto per tutto il nostro calcio oltre che per la Fiorentina. Era un uomo schietto e onesto, si era fatto apprezzare per i suoi valori morali”.