Juve, frenata rinnovo: “Non ho ancora deciso”

Il forte centrocampista dal ritiro con la sua Nazionale ha lanciato l’allarme sul suo futuro

Giunti all’ultima sosta dedicata agli impegni delle Nazionali prima del prossimo Europeo di Germania 2024, per i club si tratta di una finestra importante soprattutto sul fronte rinnovi. In particolare, in relazione ai tanti calciatori che la prossima estate andranno in scadenza di contratto.

Tra questi, su tutti Kylian Mbappé promesso sposo del Real Madrid, ma anche un suo connazionale come Adrien Rabiot, anche lui in scadenza con la Juventus. Chi potrebbe invece lasciare i ‘blancos’ ancor prima dell’arrivo del fenomeno francese, è Toni Kroos. A 34 anni il centrocampista tedesco sta vivendo una stagione da favola, coronata dal ritorno in Nazionale a distanza di quasi tre anni. Il calciatore aveva infatti salutato la sua selezione al termine dell’Europeo 2021, salvo poi decidere di tornare in vista del torneo di casa della prossima estate.

Per quanto riguarda il suo futuro con il Real Madrid, invece, non sembra esserci grande fretta, almeno da parte sua. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Tedesca, Toni Kroos ha ammesso di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro in Spagna, così come di non aver nuovamente parlato con il club di Florentino Perez. Considerata l’incredibile stagione sin qui disputata, da parte della società sembra esserci l’intenzione a prolungare l’accordo del centrocampista, il quale dovrà al più presto dare una risposta definitiva.

Calciomercato Juve, Toni Kroos sul rinnovo: “Non sono ancora in quella fase”

Una trattativa che vede la Juventus spettatrice interessata. Come già riportato nelle scorse settimane, il club bianconero sarebbe disposto a fare un tentativo per averlo a costo zero qualora non dovesse rinnovare con il Real Madrid.

Queste, nel frattempo, sono state le parole di Toni Kroos sul suo contratto che tiene ancora in sospeso tutti i suoi tifosi: “Non c’è nessun problema. Vedremo, ne parleremo di nuovo, se il discorso sarà lo stesso o meno, ancora non so. Ancora sono nella fase in cui devo prendere delle decisioni. La relazione tra il club e me è davvero troppo buona perché ci siano dei problemi e credo che da entrambe le parti siamo tranquilli, perché ce lo possiamo permettere. Questo perché stiamo facendo bene in questa stagione, va tutto bene. E credo che troveremo una soluzione che soddisferà entrambe le parti”.