Invasione, scontri e Polizia: partita interrotta, sta succedendo di tutto

Invasione e scontri in campo, interviene la Polizia. Padova-Catania interrotta, cos’è successo nella finale di andata della Coppa Italia Serie C

Momenti di vera e propria follia nella finale di andata della Coppa Italia Serie C Padova-Catania, in campo questa sera in terra veneta.

Nel corso del match si sono verificati gravi scontri, con i tifosi ospiti che sono riusciti a sfondare le barriere invadendo il campo. Gli ultras hanno raggiunto il settore dei tifosi di casa ed hanno provato a scavalcare le barriere per venire a contatto.

La situazione è inevitabilmente degenerata, portando all’intervento in massa della Polizia per riportare tutto alla normalità. Immagini davvero brutte dall’Euganeo, di grande tensione per tutti i presenti allo stadio. La gara è stata sospesa ed è ripresa dopo una lunga interruzione: al fischio finale è 2-1 per i padroni di casa del Padova.