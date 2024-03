“Colpo di scena”: Allegri e l’addio alla Juve, annuncio a sorpresa

Le ultime sulla panchina della Juventus a Tv Play: “Questo è uno scenario che non avevamo minimamente preso in considerazione fino a un mese e mezzo fa”

“Occhio ai colpi di scena”. Intervenuto nella diretta di Tv Play, Giovanni Albanese ha dato gli ultimi aggiornamenti su Allegri e, di riflesso, sulla panchina della Juventus.

Il collega de ‘La Gazzetta dello Sport’, come Calciomercato.it, esclude l’esonero immediato del tecnico livornese, che ha vinto solo una delle ultime otto partite. Ma se non dovesse riuscire a risollevare le sorti della squadra in brevissimo tempo, dal post sosta in poi, “non sono da escludere colpi di scena se non dovesse invertirsi questo tipo di percorso negativo, ovvero l’addio di Allegri prima della fine della stagione“.

“Questo è uno scenario che non avevamo minimamente preso in considerazione fino a un mese e mezzo fa – ha aggiunto Albanese – pur consapevoli che la Juve avesse necessità di cambiare guida tecnico. Il calendario non fa pensare nulla di buono, per i bianconeri arriveranno dversi scontri diretti”.

Nonostante un altro anno di contratto, da ben 7 milioni di euro netti, il destino di Allegri appare segnato. “Siamo ai titoli di coda”, ha sottolineato Albanese che, per la successione del livornese, aggiunge il nome di Alberto Gilardino: “È sicuramente uno dei profili attenzionati perché sta dimostrando di avere un grandissimo valore, ma al momento non ha tracce di un suo arrivo alla Juve. C’è tempo per individuare la migliore guida tecnica e i ragionamenti sono sempre un po’ quelli che si sentono da settimane”. Di recente ci sono stati dei contatti con Zidane, ma il nome in pole rimane Thiago Motta.