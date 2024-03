Caso Acerbi, maxi stangata anche senza prove: “C’è un precedente”

C’è il precedente che condanna Acerbi anche senza la certezza dei fatti: “Maxi squalifica da 10 giornate”

È ancora il caso Acerbi a tenere banco nel secondo giorno di pausa del campionato di Serie A. Dopo quanto accaduto con Juan Jesus, il difensore dell’Inter è stato rispedito a casa da Spalletti e non parteciperà alle due amichevoli della Nazionale.

Lui si è professato innocente, affermando di non aver rivolto un insulto razzista al difensore brasiliano, ma intanto la Procura Federale sta valutando il caso. A parlarne, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, è Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della Figc: “La lotta al razzismo è tra i principi fondanti dello sport italiano, coperto e tutelato dalla Giustizia Sportiva. Se confermato, le sanzioni parlano chiaro: 10 giornate di squalifica e addirittura il divieto a partecipare alle manifestazioni sportive, quasi come un DASPO”.

L’arbitro però non ha sentito le parole di Acerbi come testimoniato dalla mancata sanzione ma per Di Lello questo potrebbe non salvare il centrale nerazzurro: “La prova può essere anche logica, anziché fattuale – le parole di Di Lello -. Molti ricorderanno il precedente di Chievo-Pisa, dove un calciatore del Pisa prese 10 giornate di squalifica senza la certezza del referto o delle immagini televisive”.

Caso Acerbi, squalifica ‘certa’: “C’è un precedente”

Di Lello entra nel merito di quanto accaduto in passato: “La Corte d’Appello diede ragione ad Obi sulla certezza di tre punti: non c’erano motivi di rancore tra i due, che fosse stato detto qualcosa visto le scuse successive e la protesta immediata dell’offeso”.

Così secondo l’ex procuratore aggiunto della Federcalcio questi presupposti “potrebbero esserci anche adesso tra Juan Jesus e Acerbi”. Quindi continua: “Se fosse confermato, il fatto sarebbe ancora più grave visto che è la settimana che la Lega Serie A dedica alla lotta al razzismo. Questa battaglia si può vincere solo con una rivoluzione culturale”.

Infine, il futuro di Acerbi in Nazionale: “Dovesse arrivare la squalifica, varrebbe anche a livello internazionale. Da sportivo mi auguro che non sia successo nulla, ma vista la reazione di Juan Jesus il fatto appare chiaro”.