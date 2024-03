Caso Acerbi-Juan Jesus: arriva la decisione UFFICIALE

Arriva la decisione del Giudice Sportivo sul caso di presunti insulti razzisti da parte di Francesco Acerbi

Due giorni dopo la sfida tra Inter e Napoli, si è pronunciato il Giudice Sportivo in merito ai presunti insulti razzisti da parte di Francesco Acerbi al difensore avversario Juan Jesus.

È arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo il presunto caso di razzismo in campo durante Inter-Napoli, con il difensore nerazzurro Francesco Acerbi che avrebbe rivolto insulti di natura razzista al difensore avversario Juan Jesus. Due giorni dopo la sfida di San Siro terminata in parità, è arrivata la decisione in merito da parte del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea.

In particolar modo, il Giudice sportivo, letto il referto dell’arbitro “ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire, sentiti se del caso anche i diretti interessati” quanto accaduto tra Juan Jesus e Francesco Acerbi “circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest’ultimo nei confronti del calciatore del Napoli”.

Inter-Napoli, la decisione del Giudice Sportivo su Acerbi

Ci sarà da fare nuove verifiche, dunque, su quanto accaduto domenica scorsa durante la partita tra Inter e Napoli. Il Giudice Sportivo, infatti, ha chiesto un approfondimento da parte della Procura Federale che potrebbe chiedere di ascoltare i diretti interessati.

Se l’accusa mossa da parte di Juan Jesus non troverà riscontri, non verrà comminata nessuna sanzione nei confronti di Acerbi che – in caso contrario – rischia minimo 10 giornate di stop. Questa, infatti, la pena minima per espressioni di questo tipo. In tal caso sarebbe a rischio anche la partecipazione agli Europei del difensore ex Sassuolo, anche se in tal caso la palla passerebbe alla Figc. Gli uomini della Procura avrebbero notato un particolar non di poco conto, ovvero il fatto che Acerbi, già in campo, si sarebbe scusato con Juan Jesus.