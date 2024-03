Giornata decisiva per Acerbi: Europei a rischio

Tiene banco il caso di Francesco Acerbi, tra le accuse di razzismo e possibili nuovi provvedimenti nei confronti del difensore

Il caso di Francesco Acerbi continua a far discutere: due giorni dopo Inter-Napoli, si parla di nuovi possibili provvedimenti nei confronti del difensore nerazzurro.

Non si è chiuso e non si chiuderà neanche oggi il caso dei presunti insulti razzisti di Acerbi a Juan Jesus: nelle prossime ore, infatti, il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, chiederà alla Procura Federale di sentire i due protagonisti prima di esprimersi in merito. Due le ipotesi al momento: se non troverà riscontri la versione fornita da Juan Jesus non verrà comminata nessuna sanzione nei confronti di Acerbi che – in caso contrario – rischia minimo 10 giornate di stop.

Credo che dopo le accuse circostanziate di Juan Jesus sia alto il rischio che finisca qui il campionato di Acerbi e la sua speranza di andare all’Europeo — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 18, 2024

Si sta facendo un casino quando la questione è semplice, la lega gli dà nove giornate di squalifica, più una multa salata e niente Europeo. Così si comincia a dare un segnale forte. Altrimenti sono solo chiacchiere e titoli per i giornali. #Acerbi #JuanJesus — ~ o' munacone bianconero ~ ⚪⚫🦓 (@EngelsSildes) March 19, 2024

La sparo grossa: se l’insulto razzista di #Acerbi venisse confermato considerando la maxi squalifica e che probabilmente si perderebbe l’Europeo allora l’#Inter lo dovrebbe considerare come un giocatore finito. Già l’anagrafe non è dalla sua parte e se ci aggiungi questa botta… — fefodero (@fefodero) March 18, 2024

Oltre che razzista sei anche falso! Che delusione !!! Spero che campionato ed Europeo finiscano oggi stesso per te!!🤮@Acerbi_Fra @FIGC @AIA_it pic.twitter.com/i6OAJuos7u — Luca69 🏳️‍🌈 🇺🇦 🇵🇸 🙏🏼 (@LucaSimo58) March 18, 2024

Questa la pena minima per espressioni di questo tipo. Un’ipotesi che potrebbe mettere a rischio anche la partecipazione del difensore ex Sassuolo agli Europei, ma a quel punto dipenderebbe dalla Figc. E occhio a un particolare notato dagli uomini della Procura, ovvero il fatto che Acerbi, già in campo, si sarebbe scusato con Juan Jesus.

Inter, nelle prossime ore la decisione su Acerbi: anche gli Europei a rischio

Poco prima del quarto d’ora dall’inizio della ripresa, Juan Jesus si è rivolto animatamente all’arbitro La Penna, mostrandogli il patch sul braccio “Keep Racism Out” e commentando: “Così non va bene, così non va bene…. Lui lo sa, lui lo sa cosa mi ha detto…. Mi ha detto “ne(..)ro”, lui lo sa cosa mi ha detto”.

Un dialogo ascoltato anche da Lissone, dove c’erano Di Paolo e Valeri. Dopo aver parlato lungamente con il giocatore, La Penna ha provato a calmarlo, cercando di capire le sue ragioni. Questa la direttiva fornita da Rocchi a inizio stagione, come dimostrato dal caso Maresca a Udine. Il direttore di gara ha poi richiamato tre volte Acerbi, avvicinatosi insieme a Dimarco e Barella.

Il difensore ha allungato il braccio destro verso Juan Jesus, nel tentativo di chiedergli scusa, mentre l’arbitro continuava a parlare con il giocatore del Napoli, provando a capire se se la sentisse di continuare come confermato anche agli uomini della Procura. Probabilmente, Chiné chiamerà i protagonisti di questa vicenda oltre ad Acerbi e Juan Jesus.