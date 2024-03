Caos Acerbi, maxi multa e rescissione: scelta presa

Bufera totale su Acerbi dopo le nuove accuse nei suoi confronti da parte di Juan Jesus sul presunto episodio di razzismo

Come annunciato questa mattina dall’ultimo dispositivo pubblicato dal Giudice Sportivo, è stato affidato alla Procura Federale il compito di approfondire la vicenda della scorsa domenica sera. Dalla Procura, come già anticipato nelle scorse ore, verrà dunque aperta un’indagine ufficiale su quanto avvenuto in campo tra Acerbi e Juan Jesus per tentare di ricostruire l’intera vicenda.

Il rischio per il difensore dell’Inter, qualora l’accusa di razzismo formulata dal centrale del Napoli dovesse trovare riscontro nelle immagini televisive o in altre testimonianze, è quello di andare incontro ad una squalifica esemplare. La sua stagione con la formazione nerazzurra, a fronte di un possibile stop da circa dieci giornate, potrebbe concludersi in anticipo. E non è tutto, perché lo stesso club interista potrebbe prendere dei seri provvedimenti una volta sentita la versione dell’ex Lazio nell’atteso confronto.

Al momento, però, in assenza di altre prove, l’unico provvedimento ufficiale preso nei confronti di Acerbi rimane quello della Federcalcio Italiana che nella giornata di ieri, dopo un colloquio avvenuto tra lo stesso difensore e il commissario tecnico Luciano Spalletti, ha deciso di comune accordo con il ragazzo di sostituirlo con Gianluca Mancini nella rosa Azzurra per i prossimi due impegni di fine marzo. Al momento, dunque, risulta complicato poter ipotizzare quale sarà il futuro del centrale anche all’interno della Nazionale Italiana e, di conseguenza, una sua eventuale partecipazione ai prossimi Europei.

Caso Acerbi, decisa la maxi multa e la rescissione del contratto con l’Inter

In attesa del confronto diretto con l’Inter, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it come dovrebbe agire il club nerazzurro in caso di sanzione nei confronti di Acerbi.

Secondo il 39% degli utenti del canale Telegram, l’Inter davanti ad una squalifica del difensore dovrebbe prima dare una multa pesante al calciatore e poi procedere alla risoluzione del contratto che lo lega al club fino al giugno 2025. Al secondo posto con il 35% l’opzione che prevede ‘Solo una multa pesante’ per Acerbi. Per il 15% dei lettori al calciatore non dovrebbe essere sottoposta alcuna sanzione, per l’11% – invece – direttamente la rescissione dell’accordo.