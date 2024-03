Attacco frontale ad Acerbi: “Il peggior autogol, D’Aversa 2 la vendetta”

‘Caso’ Acerbi-Juan Jesus: nel pomeriggio il difensore incontrerà l’Inter per un confronto. È atteso anche dalla Procura federale

Come raccolto da Calciomercato.it, nelle prossime ore – nel pomeriggio – l’Inter avrà un faccia a faccia con Francesco Acerbi in merito alle pesanti accuse rivoltegli da Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, che sarà poi sentito pure dalla Procura federale, è nel mirino dei tifosi, anche di tanti della stessa Inter, e ovviamente della critica. In tal senso, vanno registrate le dichiarazioni di Riccardo Trevisani nella diretta Twitch di ‘Cronache di Spogliatoio’.

Il telecronista ‘Mediaset’ è andato giù duro nei confronti di Acerbi: “Ha fatto il peggior autogol della sua carriera“, ha detto senza mezzi termini. Il centrale interista sotto accusa anche per le sue parole alla stazione di Milano, di ritorno da Coverciano, parole raccolte in diretta da CM.IT.

“A San Siro era stato ‘salvato’ da Juan Jesus e se la sarebbe cavata all’italiana. Dopo aver negato tutto, però, Juan Jesus, che aveva cercato di proteggere la squadra per cui ha giocato, ha detto basta. Non solo ti difendo, ma poi dici pure che ho capito male?… E allora dico la verità. Dobbiamo uscire dal tifo – ha aggiunto Trevisani – Obiettivamente è successa una cosa brutta. Acerbi se ne poteva uscire scusandosi, invece ho visto Roberto D’Aversa 2 la vendetta (riferendosi alle parole del tecnico dopo la testata a Henry, ndr). Bisogna fare giustizia con le parole ed essere credibili, altrimenti si perde il senso di tutto”.