Open Var, episodio Thuram-Rrahmani: “Collaborazione efficace”

Open Var analizza l’episodio di San Siro, che vede protagonisti l’attaccante dell’Inter, Thuram, e il difensore del Napoli, Rrahmani

Il contatto tra Thuram e Rrahmani è finito sotto la lente di ingrandimento di Open Var. “Prende il pallone che cambia totalmente direzione e tocca il piede”, sono queste le parole arrivate alle orecchie dell’arbitro La Penna dal VAR di Lissone, in merito all’episodio che vede protagonisti l’attaccante dell’Inter e il difensore del Napoli.

Niente rigore, dunque, come conferma Matteo Trefololini, responsabile settore tecnico AIA, ai microfoni di DAZN: “La decisione è molto buona, c’è una collaborazione efficace tra l’assistente e l’arbitro. Entra comunicando la sua opinione e dice che non c’è fallo perchĂ© il pallone è giocato dal difendente. Il tocco del pallone è evidente, il pallone cambia direzione, e anche se tocca il piede questo non può essere mai fallo”.