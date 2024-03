Milan, tegola per Pioli | UFFICIALE: ginocchio ko, i tempi di recupero

Ecco le condizioni del giocatore, fermatosi nel corso del match contro il Verona. Il Milan e Stefano Pioli perdono così il francese

Torna l’incubo infortuni per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera perde nuovamente un titolare dopo la sfida contro il Verona.

Come appreso da Calciomercato.it, Pierre Kalulu, a seguito trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara di ieri, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Il giocatore è così pronto ad iniziare fin da subito il trattamento conservativo del caso.

Milan, si ferma ancora Kalulu: il punto della situazione

Tanta sfortuna, dunque, per il francese, che contro i gialloblu di Baroni era tornato ad indossare una maglia da titolare, dopo il lunghissimo infortunio.

L’ex Lione, che ha passato la stagione più in infermeria che in campo, è così costretto a fermarsi nuovamente. Una brutta tegola per Stefano Pioli, intenzionato a riproporre il reparto difensivo, che aveva permesso al Milan di conquistare lo Scudetto, con Kalulu insieme a Fikayo Tomori, Davide Calabria e Theo Hernandez, oltre chiaramente a Mike Maignan. Per le prossime partite sarà certamente impossibile, il difensore ex Lione dovrà stare fuori 30/40 giorni.