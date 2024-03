Juventus, non solo la squalifica: altra tegola per Vlahovic

Altri problemi per la Juventus: oltre alla squalifica in arrivo in campionato dopo l’espulsione, nuovi guai per Vlahovic

Domenica da dimenticare per la Juventus, che non è andata al di là dello 0-0 con il Genoa. E giornataccia anche per Dusan Vlahovic, che nel finale, nervosissimo, si è fatto espellere per proteste.

L’attaccante serbo salterà certamente il match di campionato con la Lazio, il sabato di Pasqua, ma occhio al referto arbitrale che potrebbe anche costargli una sanzione più pesante e obbligarlo a saltare anche la successiva partita contro la Fiorentina. E non è finita qui. Il giocatore non prenderà parte ai match della sua nazionale per infortunio, la federazione ha già annunciato il suo ritorno a casa. Vlahovic, in particolare, accuserebbe una dorsalgia, da rivalutare nei prossimi giorni.