Dal Milan alla Juve: Giuntoli sfida il Napoli | CM.IT

Juventus e Napoli hanno monitorato nelle scorse settimane un ex obiettivo del Milan per rinforzare la propria difesa

Protagoniste di una stagione ricca di molti bassi e pochi alti, Juventus e, soprattutto, Napoli hanno sin qui deluso le aspettative dei propri tifosi. L’annata dei partenopei rischia di essere ricordata esclusivamente come la stagione dei tre allenatori, mentre in casa Juve è sempre acceso il dibattito sulla figura di Massimiliano Allegri, finito nel mirino anche per alcune dichiarazioni post partita.

Da sempre accese da una forte rivalità, acuita anche dal recente arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino, le due società potrebbero entrare in rotta di collisione anche sull’insidioso terreno del calciomercato la prossima estate. Entrambe le dirigenze, infatti, avranno la necessità di trovare rinforzi difensivi in vista della prossima stagione e di recente hanno monitorato alcuni profili in comune.

Koulierakis nei radar di Juve e Napoli: il punto sull’ex obiettivo del Milan

Uno di questi è Konstantinos Koulierakis. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, nelle scorse settimane alcune emissari bianconeri e partenopei hanno visionato con attenzione le prestazioni del difensore greco. Il mancino ventenne giovedì scorso è stato uno dei principali artefici della clamorosa rimonta del PAOK Salonicco sulla Dinamo Zagabria in Conference League.

Oltre ad aver provocato un autogol, il gigante ellenico ha realizzato anche un goal e un assist, portando a quattro reti il bottino stagionale tra tutte le competizioni (tre in Europa). La scorsa estate il giocatore era finito nel mirino del Milan, che poi decise di virare su Marco Pellegrino vista la valutazione da 10 milioni di euro fatta dal club greco.

Un prezzo che, alla luce dell’ottima stagione sia qui disputata, potrebbe essere destinato ad aumentare in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato. Al momento, non ci sono trattative ufficiali con i club italiani, ma il nome di Koulierakis è entrato semplicemente nella lunga lista del casting juventino e partenopeo.