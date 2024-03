Betsson.Sport, Totti: “La passione ci unisce. Roma, non rinnego niente” | FOTO CM.IT

Francesco Totti ha partecipato, da brand ambassador, al lancio di Betsson.Sport, la nuova piattaforma di scommesse sportive che valorizza le piccole realtà sportive

È stata svelata ieri al mondo, con uno spot, la collaborazione da Betsson.Sport e Francesco Totti, testimonial d’eccezione della nuova piattaforma di scommesse online pronta a legarsi all’Inter come main sponsor della prossima stagione 2024/25. Si è tenuta oggi la presentazione a Roma, in zona stadio Foro Italico, a Officine Cargo: il lancio di Betsson.Sport è avvenuto ovviamente alla presenza della leggenda giallorossa, oltre a Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group. L’esordio anche ieri sui tabelloni a bordocampo durante Roma-Sassuolo.

Betsson.Sport è anche e soprattutto luogo di network volto alla valorizzazione di realtà sportive meno in vista e nasce dalla volontà di Betsson di foraggiare i club sportivi meno in vista che altrimenti farebbero fatica a trovare sponsor per l’acquisto di materiali e attrezzature (alcune delegazioni erano presenti anche oggi). Come accaduto all’ASD Padova Rugby, che grazie a Betsson è riuscito ad acquisire le sedie a rotelle per i propri giocatori e che ha da poco confermato il suo titolo di campione di Supercoppa italiana.

Totti: “A Betsson.Sport mi unisce la passione. Una vita per la Roma, non rinnego niente”

“Non ci ho pensato due volte ad accettare la collaborazione con Betsson.Sport, è una cosa grande, ci unisce la passione per lo sport, da cui partiamo per arrivare a grandi obiettivi. Lo spot l’abbiamo girato a dicembre, faceva un freddo… Uno anche sotto la pioggia, infatti lì ho riflettuto se continuare (ride, ndc) – esordisce Totti -. Che scelte ho fatto per passione? La passione per me è una sola, il calcio, anche se è banale. La passione unisce un po’ tutto. Ho la fortuna di avere indossato un’unica maglia e non rinnego niente“. Lo storico capitano romanista parla poi della passione per lo sport: “Sono tutti belli e competitivi. Il tennis è il mio secondo sport preferito, mi ci rivedo di più anche perché ci ho giocato di più, era più praticabile, bastava trovare una persona. Rugby? Bel momento, ma sognatevi che gioco a rugby (ride, ndc)”.

Totti ha ricevuto poi gli omaggi di alcune delle delegazioni dei club dilettantistici di tutta Italia arrivati oggi a Roma, dal rugby alla pallanuoto e il basket: “Con Betsson posso fare tutto, li proverò tutti, inizio subito ad allenarmi. Rigore con l’Australia? Era il primo gol dopo l’infortunio. Se non avessi avuto la passione sarei rimasto a casa a guardare i Mondiali, ma la testa, la voglia, la determinazione, la volontà hanno fatto sì che potessi partecipare a questo evento e vincerlo. Deciderlo? L’ha deciso più il gruppo che il singolo, avevamo l’obiettivo di arrivare alla fine. Poi tutti vogliono vincere, un conto è dirlo un altro è farlo”.