Allegri-Juventus, è finita: ‘scelto’ il nuovo allenatore

Il pareggio maturato contro il Genoa ha fatto esplodere nuovamente molte critiche all’indirizzo di Max Allegri. Dalla posizione della Juventus alla scelta inevitabile

I soli sette punti conquistati nelle ultime otto giornate di campionato hanno ridimensionato in maniera irreversibile la marcia della Juventus. Abulica e poco incisiva, la compagine di Allegri anche contro il Genoa non è andata oltre uno scialbo 0-0.

Con i soliti difetti strutturali che si portano dietro come una spada di Damocle, i bianconeri hanno denotato anche tanto nervosismo. Dal malcontento di Chiesa per la sostituzione alla reazione sopra le righe di Vlahovic: la sensazione, ormai diffusa, è che la squadra sia sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo aver detto addio al sogno Scudetto, la “Vecchia Signora” ha faticato a ridimensionare i propri obiettivi, finendo in un vortice tecnico e psicologico dal quale sta facendo molta fatica a ritrovarsi. A finire sul banco degli imputati, come spesso avviene in questo genere di situazioni, è stato sicuramente Max Allegri. Non in grado di trovare quegli accorgimenti tattici in grado di far svoltare la stagione, il tecnico livornese è finito nel mirino di una frangia sempre più ampia di tifosi.

Calciomercato Juventus, addio Allegri: i tifosi premiano Thiago Motta per la panchina

Sebbene anche contro il Genoa non sia mancato il sostegno della Curva, al netto del gioco tutt’altro che trascendentale messo in mostra da Vlahovic e compagni, sui social la campagna Allegri out è partita ormai da settimane.

Il desiderio di rinnovamento paventato dai tifosi della “Vecchia Signora” si collega all desiderio, espresso da molti, di vedere sulla panchina della Juve quel Thiago Motta che da tempo è finito nella lista dei desideri di Giuntoli. Ecco una rapida carrellata di commenti sulla questione:

Sono tutti pazzi di Thiago Motta tra la tifoseria — Osvaldo Iacone (@IaconeOsvaldo) March 17, 2024

Thiago Motta da Luglio 2023 — Domenico Rinaldi (@DomenicoR1097) March 17, 2024

Traghettatore e poi Thiago Motta????? — Luca (@Luca870320) March 17, 2024

Ma di esonero non se ne parla? Cosa deve succedere ancora? #Allegri — Angelo Moffa (@AngeloMoffa92) March 17, 2024

Si va avanti con Allegri soprattutto perché un esonero a corso d’opera costa 18mln mentre a giugno 7mln e poi con chi lo sostituisci? — Bianconerodoc (@bianconerodoc10) March 17, 2024

L’unica cosa che potrebbe farci dimenticare gli ultimi 2 mesi disastrosi sarebbe l’esonero di #Allegri — Nenad (@ne_sp) March 17, 2024

Mi auguro che le riflessioni giungano alla conclusione che per il bene della Juventus si proceda all’esonero di Massimiliano Allegri seduta stante. — LORENZO PEDELINI (@LPedelini) March 17, 2024