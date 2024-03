Acerbi-Juan Jesus, arrivano i comunicati UFFICIALI di Inter e Napoli

Dopo l’insulto razzista ricevuto da Juan Jesus ieri in Inter-Napoli, il doppio comunicato di nerazzurri e partenopei

Il caso Acerbi-Juan Jesus fa supporre numerosi strascichi. Dopo il grave episodio di ieri sera in Inter-Napoli, Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale. Nel frattempo, arrivano i comunicati delle due società.

L’Inter “prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. Il club si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera”.

Da parte sua, il Napoli lancia un video anti-razzismo sui propri canali social. Diversi giocatori della squadra partenopea, inquadrati in primo piano, dicono, in reazione all’episodio: “Troppo hanno visto i nostri occhi. Troppo hanno ascoltato le nostre orecchie. Le nostre bocche hanno detto troppo poco, il tempo per l’indifferenza è finito. Facciamoci ascoltare, senza paura, senza vergogna. Gridiamolo forte. No al razzismo“. Il video è già stato retwittato a ripetizione, anche dal Milan.