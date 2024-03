Scoppia il caso nazionali, non si gioca più: UFFICIALE, partita rinviata ad aprile

Ultima domenica di Serie A prima che della pausa per la Nazionale e proprio questo porta al rinvio di una partita: si gioca ad aprile

Ultimo weekend di campionato, poi spazio alle Nazionali per almeno dieci giorni. La Serie A chiuderà con Inter-Napoli, match tra deluse nella campagna europea, poi ci sarà tempo e modo di tornare al campionato dopo gli impegni dei calciatori con le rispettive rappresentative nazionali.

Impegni che fermano alcuni campionati, ma non tutti: la Serie C, ad esempio, giocherà regolarmente anche il prossimo fine settimana e questo può causare qualche problema alle squadre che scenderanno in campo. C’è, infatti, la possibilità di dover rinunciare a qualche calciatore convocato in Nazionale, senza poter far nulla.

La norma non prevede lo stop del torneo e le partite potranno essere giocate regolarmente con un’eccezione però: in caso di più di due calciatori convocati in una squadra, la stessa può chiedere il rinvio della partita che si disputerà durante le finestre internazionali.

Serie C, rinvio Rimini-Olbia: richiesta ufficiale

Ed è quello che ha fatto l’Olbia che ha chiesto, ed ottenuto, il rinvio della partita in programma il 24 marzo contro il Rimini.

La squadra sarda, infatti, ha tre giocatori convocati in Nazionale nella propria rosa: il portiere Filippo Rinaldi, convocato da Nunziata con l’Under 21 per le sfide contro Lettonia e Turchia; Nicola Nanni e Filippo Fabbri, convocati dal ct di San Marino per gli impegni contro St. Kitts e Nevis. Il match sarà disputato il 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 20.30.