Salernitana, Liverani e Sabatini verso l’addio: si ricompone la coppia vincente | CM.IT

C’è aria di rivoluzione in casa Salernitana: la sconfitta interna con il Lecce spinge la società a programmare la prossima stagione

Sembra essere finita la fiducia nei confronti di Fabio Liverani e non solo: patron Danilo Iervolino medita una rivoluzione a trecentosessanta gradi. Sotto osservazione anche la posizione di Walter Sabatini.

La sconfitta con il Lecce ha confermato ulteriormente l’ultimo posto di una Salernitana che ormai sembra attendere solo la matematica certezza del ritorno in cadetteria dopo tre stagioni in massima serie. Ecco perché il club granata ha iniziato a valutare nomi e profili per la panchina e non solo. Sembra infatti arrivata al capolinea la fugace esperienza di Fabio Liverani alla guida della Salernitana: un solo pareggio, sul campo dell’Udinese, per il tecnico ex Lecce che prima dell’ultima gara di campionato aveva già mandato segnali di resa.

Ad ora l’ipotesi più concreta per la panchina dei campani resta quella di Filippo Inzaghi, ancora sotto contratto e pronto a tornare anche in ottica Serie B visti i risultati ottenuti con Benevento, Venezia e Reggina in serie cadetta. Non si escludono anche altri profili come quelli di Zanetti e Dionisi. Le valutazioni riguardano anche la direzione sportiva, con la posizione del direttore generale Walter Sabatini in bilico.

Salernitana, si può ricomporre la coppia Foggia-Inzaghi

L’esperto uomo-mercato umbro potrebbe lasciare a fine stagione, chiudendo così la sua seconda esperienza in granata e in generale la sua carriera da dirigente. Al suo posto, la Salernitana potrebbe ripartire da Pasquale Foggia, che ritroverebbe Inzaghi col quale ha condiviso l’esperienza di Benevento.

Tra il club granata e l’ex attaccante della Lazio c’erano stati contatti già a dicembre, nel momento delle riflessioni sull’allora ds granata Morgan De Sanctis, poi dimessosi dopo il ritorno di Walter Sabatini. Foggia voleva rilanciarsi, ma ha preferito evitare di tornare in carica con una retrocessione imminente. In vista della prossima stagione, invece, il discorso sarebbe diverso e già nelle prossime ore le parti potrebbero trovare un accordo, andando così a ricomporre la coppia con Filippo Inzaghi che permise al Benevento di stracciare il campionato di Serie B nella stagione 2019/2020.