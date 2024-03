Sconfitta e nuovo ribaltone: ore decisive per Liverani, l’ipotesi per la panchina | CM.IT

Un’altra sconfitta e un altro possibile ribaltone in casa Salernitana: valutazioni in corso su Fabio Liverani

Piove sul bagnato in casa Salernitana: i granata perdono anche con il Lecce ed escono tra i fischi dei 15mila tifosi presenti sugli spalti. Nessun tesserato in sala stampa a fine partita.

Anche il Lecce risorge all’Arechi: un autogol di Gyomber condanna la Salernitana alla sconfitta con il Lecce e a un ultimo posto sempre più definitivo. Per la retrocessione in Serie B c’è da attendere solo la matematica certezza, ora una mera formalità. E al netto delle parate del portiere ospite Falcone, la società e la tifoseria non sono soddisfatte della prestazione offerta da Candreva e compagni.

Ecco perché a fine partita l’unico granata a presentarsi ai microfoni di Dazn è stato l’amministratore delegato Maurizio Milan, il quale ha parlato di “riflessione molto veloce nelle prossime ore, c’è grande rammarico e delusione per quanto avvenuto nell’ultimo mese”. Riflessioni che – inevitabilmente – riguarderanno anche il tecnico Fabio Liverani: “Faremo valutazioni in merito, non è qui e questa è già una risposta”. A Bologna, dunque, la Salernitana potrebbe scendere in campo sotto un’altra guida tecnica, magari con una possibile soluzione interna, anche se non è da scartare l’ipotesi del ritorno di Filippo Inzaghi.