Roma-Sassuolo, quanti ritorni all’Olimpico. Riecco Abraham, Friedkin e Manolas: i motivi

All’Olimpico c’è anche Dan Friedkin, arrivato nella capitale in un momento particolare tra la questione licenziamenti e la possibile cessione

La Roma si gioca una buona fetta di corsa Champions League contro il Sassuolo, dove non dovrà perdere il passo del Bologna e allungare su Atalanta e Fiorentina. Almeno provvisoriamente, visto che lo scontro diretto è stato rinviato a data da destinarsi per il malore che ha colpito Joe Barone e che sta tenendo in ansia tutto il mondo del calcio.

Una sfida fondamentale per i giallorossi, che se la giocheranno senza Dybala ma con un Lukaku recuperato prima della sosta per le nazionali. Andare allo stop con un allungo del genere non sarebbe da sottovalutare, soprattutto in vista del periodo tostissimo che aspetta la Roma tra scontri diretti e quarti di Europa League col Milan. Non bisogna lasciare niente per strada, unirsi ancora di più. Anche per questo oggi è tornato all’Olimpico anche il presidente Dan Friedkin, che è arrivato insieme alla squadra sul pullman dei giocatori. Un rientro nella capitale non casuale, anche perché a Trigoria di questi periodi è scoppiato anche lo scandalo dei dipendenti licenziati dopo il video hard privato sottratto da un giocatore della Primavera. E non è casuale anche perché ieri è arrivato nella capitale pure Eric Williamson, vice presidente del Gruppo Friedkin, che si muove solo in caso di grosse questioni. Come questa interna al club, ma anche – non è da escludere – la questione cessione.

Oltre a Dan, però, tra i convocati e in campo almeno per il riscaldamento – acclamato dall’Olimpico – è tornato invece Tammy Abraham dopo ben dieci mesi. Il centravanti inglese è arrivato ormai al rush finale del recupero dal lunghissimo infortunio al crociato. Non lo vedremo ancora in campo, ma dopo la sosta ogni momento sarà buono. Le curiosità ci portano invece al terzo ritorno, quello di Kostas Manolas, che però è arrivato all’Olimpico da ‘semplice’ tifoso. Il difensore della Salernitana, che ieri ha perso in casa con il Lecce, ha mantenuto un legame forte con i colori giallorossi.