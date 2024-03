Roma-Sassuolo, Ballardini loda De Rossi: “Vi spiego quel è il suo merito principale”

Il Sassuolo gioca un’ottima partita all’Olimpico, ma esce battuto dalla Roma per un gran gol di Pellegrini: l’orgoglio e l’amarezza di Ballardini

Il Sassuolo esce senza punti dall’Olimpico, complicando ancora di più la classifica in ottica salvezza. Ma la prestazione di grande livello contro una big come la Roma fa uscire con tutt’altra sensazione i neroverdi dal campo. Alla fine decide la super giocata di Lorenzo Pellegrini.

Il tecnico degli emiliani Davide Ballardini ha commentato il ko con i giallorossi in conferenza stampa: “Pensavamo di fare una partita per mettere la Roma in difficoltà. Giovedì qualcuno l’ha tenuto a riposo, è in un momento stroardinario, la testa e le gambe girano bene. Stanno molto bene a prescindere dagli impegni che hanno, perché hanno più o meno sempre vinto dopo l’Europa League. Volevamo giocare con ancora più coraggio e personalità, per molto tempo della partita ci siamo riusciti. In alcuni momenti della partita siamo rimasti troppo passivi e remissivi, non abbiamo contrastato il tiro. Volevamo fare risultato, dobbiamo farlo dappertutto anche contro le grandi squadre come la Roma”.

Roma-Sassuolo, Ballardini: “Tira fuori il meglio da tutti”

Che idea si è fatto di Daniele De Rossi? Stasera bravo, fortunato o preparato? “È tutt’uno con la squadra che allena e questo gli fa tirare fuori il meglio da ognuno dei giocatori. Poi la Roma ha grandi calciatori e questo è il risultato. Ha tirato fuori il meglio da tutti. Si vede una Roma di grande personalità, leggera e sicura. Questo è il più grande merito di Daniele”.

In questo momento a che punto è il Sassuolo nella salvezza? “Non lo so, so solo che vedendo i ragazzi in queste due settimane, ma credo che ci siano tutti gli ingredienti e le qualità per riuscire a fare meglio di quanto fatto fino ad ora”.