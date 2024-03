Probabili formazioni Juventus-Genoa: Allegri ritrova Vlahovic e Rabiot, Gilardino con l’attacco pesante

La Juventus torna in campo, ancora una volta tra le mura amiche: a Torino arriva il Genoa. Il periodo della ‘Signora’ racconta di una sola vittoria nelle ultime sette uscite di Serie A. Ultimo risultato, il pareggio interno contro l’Atalanta

I sorprendenti rossoblù di mister Gilardino hanno un po’ rallentato e non vincono da fine febbraio. Nelle ultime due partite una sconfitta contro l’Inter a Milano e sopratutto quella a Genova contro il Monza. Di seguito le probabili formazioni di Juventus e Genoa.

In occasione del 29° turno di campionato, Massimiliano Allegri per la sua Juventus recupera Mattia Perin e Adrien Rabiot dagli infortuni, e anche Dusan Vlahovic che rientra dalla squalifica. L’unico non disponibile è Carlos Alcaraz, fermo fino ad aprile per un problema muscolare. Formazione tipo, con Szczesny tra i pali, difesa con Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo, sulle fascia Cambiaso e Kostic (in vantaggio su Iling-Junior), in mezzo Locatelli, alla sua destra McKennie e alla sinistra Miretti. Il francese Rabiot non ha i 90′ minuti nelle gambe, ipotizzabile una staffetta tra lui e l’italiano scuola Juve. Davanti in attacco rientra Vlahovic, con lui Chiesa.

Il Genoa di Alberto Gilardino risponde con la formazione titolare classica. Unica assenza quella di Sabelli. Martinez in porta, linea a tre di difesa con De Winter – ex della gara -, Bani e Vasquez. In mediana Badelj e Frendrup, con Malinovskyi. Sugli esterni Spence e Messias, davanti Retegui e Gudmundsson.

Juventus-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida Juventus e Atalanta sarà trasmessa sia su DAZN, sia su SKY per i tifosi abbonati. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30 presso presso lo stadio ‘Allianz Stadium’ di Torino. La partita sarà diretta dal signor Giua, gli assistenti saranno Bresmes e Scarpa; il quarto ufficiale sarà Di Bello. Al VAR Aureliano, coadiuvato da Guida quale AVAR.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Fagioli, Alcaraz

Squalificati: nessuno

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Indisponibili: Matturro, Ankeye, Haps, Martin

Squalificati: Sabelli

Il calendario di Juventus e Genoa

La Juventus affronta il ‘grifone’, poi la pausa per le nazionali. Al rientro dal break, doppio incontro di fronte alla Lazio: prima in Serie A a Roma, poi la sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, a Torino a distanza di due soli giorni. I bianconeri poi accoglieranno la Fiorentina. Al rientro dalla sosta il Genoa invece se la vedrà col Frosinone. Ad inizio aprile i rossoblù andranno poi a fare visita all’Hellas Verona.