PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-GENOA 0-0: male Chiesa e Vlahovic, Szczesny decisivo

La Juventus piatta del lunch match non va oltre lo 0-0 contro il Genoa di Gilardino. Per Allegri una prestazione non all’altezza, ma ci si mette anche la sfortuna: i legni dicono ‘di no’ a Iling-Junior prima e Kean dopo

E se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, non può essere ricondotto tutto ai pali del secondo tempo. La Juventus è apparsa sfilacciata, senza idee e senza una proposta. Nel finale, poi, l’espulsione di Vlahovic per una reazione a un giallo subito.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Gatti 6

Bremer 6

Danilo 5,5

Cambiaso 6 (dall’82’ Kean 6)

McKennie 6 (dal 58′ Rabiot 5,5)

Locatelli 5,5

Miretti 6 (dal 78′ Weah 5,5)

Kostic 5,5 (dal 59′ Iling-Junior 6)

Chiesa 5 (dal 59′ Yildiz 5,5)

Vlahovic 5

All. Allegri 5

TOP JUVENTUS – Szczesny 6,5: conti alla mano, la sua parata in avvio è decisiva per la Juventus. Ancora a freddo la ‘Signora’ viene colpita dalla capocciata di Bani. Il portiere polacco vola salvando i pali bianconeri. L’inizio di qualcosa di diverso? Per niente, l’intervento del numero ‘1’ si rivela decisivo per il risultato finale.

FLOP JUVENTUS – Chiesa 5: partita complicata per il ‘7’, che non trova molti palloni giocabili. Le poche sgasate non portano a nulla, quando si muove bene per la ricezione è Vlahovic a non capire le intenzioni del compagno di reparto. Non incide e paga la scarsa produzione offensiva: viene sostituito per mettere dentro Yildiz, alla ricerca di una scintilla che il nazionale azzurro non ha acceso. Premio di peggiore in campo in condivisione con lo stesso serbo, reo di una reazione non giustificabile nel finale, dopo un giallo per un fallo.

GENOA

Martinez 6

De Winter 6

Bani 6,5 (dall’85’ Cittadini sv)

Vasquez 6,5

Spence 6,5

Badelj 6 (dall’85’ Bohinen sv)

Frendrup 6,5 (dal 70′ Strootman 6)

Messias 6,5

Gudmundsson 6,5 (dal 70′ Malinovskyi 6)

Vitinha 6,5

Retegui 5,5 (dal 79′ Ankeye)

All. Gilardino 7

TOP GENOA – Spence 6,5: vince sul fotofinish la palma del miglorer del ‘grifone’, ma il premio sarebbe da condividere anche con altri compagni, tra gli altro Frendrup e Badelj. On ogni caso, il numero 90 è un fattore sulla fascia e sopratutto nel primo tempo crea sempre pericoli da quel lato destro, facendo venire il mal di testa a Kostic.

FLOP GENOA – Retegui 5,5: il Genoa fa una grande gara e in avanti i movimenti sono giusti. L’oriundo però appare leggermente più in difficoltà dei compagni e non riesce a rendersi pericoloso. Nel primo tempo il battibecco con Danilo, poi tanta voglia ma poca lucidità nelle scelte.

Il tabellino di Juventus-Genoa 0-0: espulsione nel finale di Vlahovic

La Juventus pareggia contro il Genoa per 0-0, nel finale viene espulso Vlahovic. Di seguito il tabellino del match.

JUVENTUS-GENOA 0-0

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo (C); Cambiaso (dall’82’ Kean), McKennie (dal 58′ Rabiot), Locatelli, Miretti (dal 78′ Weah), Kostic (dal 59′ Iling-Junior); Chiesa (dal 59′ Yildiz), Vlahovic. All. Allegri

GENOA (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Bani (dall’85’ Cittadini), Vasquez; Spence, Badelj (C) (dall’85’ Bohinen), Frendrup (dal 70′ Strootman), Messias; Gudmundsson (dal 70′ Malinovskyi), Vitinha; Retegui (dal 79′ Ankeye). All. Gilardino

Arbitro: Giua / Assistenti: Bresmes-Scarpa / IV: Di Bello

VAR: Aureliano / AVAR: Guida

Ammoniti: Danilo 39′ (J) Cambiaso 58′ (J), Vlahovic 93′ (J)

Espulsi: Vlahovic 93′ (J) (doppia ammonizione)

Note: recupero pt 1′, st 5′ ; spettatori 40.098