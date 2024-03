Milan, Giroud ai saluti: l’erede lo decide Ibra

Il Milan può salutare Giroud al termine della stagione, caccia aperta all’erede: la decisione nelle mani di Ibrahimovic

La ‘fatal Verona‘ come ultimo impegno di questo ciclo di gare, per il Milan, con l’obiettivo di vincere per confermarsi al secondo posto e lanciarsi poi nel rush finale di stagione, dopo la pausa, per la piazza d’onore in campionato e per l’Europa League. Una parte conclusiva di annata che può regalare diverse soddisfazioni, prima di pensare al futuro. Che per i rossoneri vedrà diverse novità.

Al centro dell’attacco, potrebbe non esserci più Olivier Giroud, per il quale l’idea di trasferirsi in MLS, come scelta conclusiva della carriera e di vita prende sempre più piede. Inevitabilmente, per il Milan, sarebbe fondamentale sostituire il francese con un nome di grido in avanti. La rosa dei papabili vede diversi profili. Ma è probabile che la scelta sia tutta nelle mani di Zlatan Ibrahimovic, che in queste settimane ha già chiarito di essere un uomo chiave e con tanto potere decisionale nel club.

Milan, per il dopo Giroud il pensiero stupendo Zirkzee

Un giocatore che sta incantando tutti è Joshua Zirkzee, del Bologna, attualmente fermo per infortunio ma autore fin qui di una grande stagione, che lo ha posto all’attenzione di tanti club europei.

Non sarà facile arrivare a lui, per un costo piuttosto elevato e con il Bayern Monaco che potrebbe esercitare il suo diritto di prelazione su di lui. Ma il Milan, su input di Ibra, potrebbe fare uno sforzo, se, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, lo svedese si rivedesse, come in una suggestione, nel giovane olandese, che per certe caratteristiche fisiche e tecniche in effetti lo ricorda.