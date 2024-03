Inzaghi insaziabile: “C’è delusione, ecco cosa abbiamo sbagliato”

Inter, le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro il Napoli

Nonostante un’abbondante ora di gioco in controllo dei ritmi della gara, l’Inter di Simone Inzaghi è stata fermata dal Napoli, che grazie al gol di Juan Jesus ha fissato il risultato sul definitivo 1-1. Ai microfoni di DAZN, il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha così commentato il match:

ANALISI GARA – “Diciamo che c’è un po’ di delusione, soprattutto per la partita che avevano fatto i ragazzi. Abbiamo incontrato i Campioni d’Italia, un’ottima squadra. Primo tempo e inizio secondo tempo buoni: commessa una leggerezza che ci è costata cara. Per come è andata la partita, c’è delusione. Nell’ultima mezz’ora abbiamo perso le distanze, devo rivederla. Credo che l’arbitro abbia fatto una buona gara”.

GOL SUBITO E CALO DI CONCENTRAZIONE – “Venivamo fuori da una settimana che avevamo cerchiato in rosso. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, avevamo giocato 120 minuti. C’è delusione e dispiacere anche per i nostri tifosi, che ci hanno fatto un’accoglienza da brividi. Ogni partita, ogni settimana ci sono cose da imparare. Sicuramente nell’occasione del corner concesso avremmo potuto marcare meglio, facendo salire la squadra. Purtroppo arriva il pallone proprio a Juan Jesus: anche quello sarà un insegnamento. Abbiamo sbagliato qualche scelta, anche in fase di conduzione. Non dimentichiamo che contro l’Inter ci sono sempre gli avversari. Juan Jesus su Barella ha fatto un intervento miracoloso sul risultato di 1-0″.

DELUSIONE POST ATLETICO – “Sono stati tre giorni di analisi. La delusione era forte, volevamo proseguire nel nostro percorso. Dalle grandi delusioni, però, si possono imparare molte cose”.

TRIANGOLINO TRICOLORE – “C’è questa speranza, 9 partite e 27 punti con uno scontro diretto ancora: dovremo ancora lavorare per bene, non dovremo mollare e dobbiamo avere sempre attenzione”.