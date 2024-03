Invasione choc al big match: calci e pugni tra tifosi e giocatori

Ecco cosa è successo al fischio finale dell’arbitro: calciatori aggrediti dai tifosi di casa sul terreno di gioco reagiscono

E’ davvero clamoroso quanto successo al termine della super sfida. I calciatore della squadra ospite, che hanno conquistato la vittoria, sono stati aggrediti dai tifosi di casa sul terreno di gioco.

E’ accaduto in Turchia e più precisamente al Papara Park di Trebisonda, dove si è giocato il match tra il Trabzonspor e il Fenerbahce. La sfida tra la terza e seconda forza del campionato ha visto Dzeko e compagni imporsi per 3 a 2. Gli ospiti avevano chiuso 2 a 0 il primo tempo grazie alla doppietta di Fred. Il momentaneo pareggio, con le reti di Bardhi e Trezeguet, è durato fino all’87’ quando Batshuayi ha riportato in vantaggio il Fenerbahce. Il club di Istanbul ha così risposto risposto al Galatasaray, restando a due lunghezze. A fine gara il caos.

Trabzonspor-Fenerbahce, caos in Turchia

Al termina della partita, il Fenerbahce ha festeggia al centro del campo la vittoria. Festeggiamenti interrotti da un’invasione di campo da parte dei sostenitori della squadra di Trebisonda, che hanno aggredito i giocatori e i membri dello staff del Fenerbahce.

E’ successo davvero di tutto: tra calci e pugni, è letteralmente scoppiato il caos. Non sono mancati i colpi proibiti anche da parte degli stessi giocatori, come testimoniano le immagini che stanno facendo il giro del web.