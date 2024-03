HIGHLIGHTS | Jesus risponde a Darmian: l’Inter fermata dopo la Champions

Allo stadio San Siro si è giocato il posticipo delle ventinovesima giornata di Serie A, tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Calzona

Dopo l’eliminazione dalla Champions League ai calci di rigore, per mano dell’Atletico Madrid di Simeone, che fa ancora tanto male, arriva lo stop anche in Serie A per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, che aveva chiuso avanti il primo tempo, è stata fermata sul pari dal Napoli di Calzona.

A portare in vantaggio l’Inter era stato Matteo Darmian, bravo al 42esimo, a sfruttare un assist di Bastoni e a battere Meret. Ma ad otto minuti dal 90esimo, il Napoli la pareggia con il più classico gol dell’ex: è JuanJesus, infatti, a sfruttare una dormita della difesa di Inzaghi e pareggiare i conti su azione di corner.

Serie A, la classifica dopo Inter-Napoli

Con questo risultato, l’Inter si porta a più quattordici sul Milan. Il Napoli di Calzona, invece, è lontano ben nove punti dal quarto posto del Bologna. Sono sei quelli dalla quinta piazza della Roma.

Inter-Napoli 1-1: 43’ Darmian (I), 82′ Juan Jesus (N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta* 47, Napoli 45, Fiorentina* e Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in meno