Genoa, Gilardino non si nasconde: “Siamo stati straordinari”

Continua a sorridere il Genoa: ancora un punto importante per la squadra di Gilardino che ferma la Juventus

Un pareggio importante quello che il Genoa ha raccolto sul campo della Juventus nel lunch match della 29esima giornata del campionato di Serie A.

All’Allianz Stadium a sorridere è il Genoa per il punto strappato alla Juventus, anche con un pizzico di rammarico per non aver portato a casa l’intera posta in palio alla luce delle occasioni da gol create da Retegui e compagni. C’è comunque soddisfazione nelle parole del tecnico Alberto Gilardino che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la prestazione della squadra che “ha fatto qualcosa di straordinario”.

Il tecnico sottolinea: “Venivamo da due partite perse in modo immeritato per molte ragioni, siamo venuti qui contro questa Juventus, giocando con consapevolezza, coraggio e voglia di difendersi. Sia chi ha giocato dall’inizio che chi è subentrato ha fatto la differenza”.

Juventus-Genoa, le parole di Gilardino a fine partita

Analizzando in dettaglio la prova dei suoi, Gilardino ha spiegato: “Nel primo tempo abbiamo lavorato bene, in fase difensiva e anche con il pallone tra i piedi, riuscendo a creare situazioni favorevoli per far male alla Juventus”.

Nel secondo tempo, invece, “era preventivabile di poter soffrire, ma siamo stati comunque compatti e abbiamo lasciato pochi spazi, lavorando bene con i quinti. Si sono sacrificati tutti in modo positivo” sottolinea Gilardino che fa il punto anche sul suo primo anno in Serie A da allenatore. “Sognavamo di poter fare una stagione simile. Il merito è sicuramente di tutti, ma in particolar modo della squadra. Senza questi ragazzi io non sono nessuno, io e i miei collaboratori siamo contorno e abbiamo il compito di metterli nelle condizioni migliori”. Infine, sul momento di Retegui anche in ottica Nazionale: “Lavora molto bene, per la squadra, deve continuare con questo atteggiamento”.