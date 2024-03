Udinese, contestazione dei tifosi: la replica di Cioffi

Passo falso pesante per l’Udinese con il Torino, i tifosi friulani contestano: ecco la risposta del tecnico Cioffi a fine partita

Dopo il successo con la Lazio, improvviso passo indietro dell’Udinese, che incappa in una brutta giornata contro il Torino e resta in una posizione delicata di classifica. Ambiente surriscaldato alla ‘Dacia Arena’, con la contestazione nei confronti della squadra e del tecnico, fischiati a ripetizione, spronati con cori piuttosto duri e con diversi tifosi che hanno lasciato lo stadio ben prima della fine della partita.

Non si nasconde il tecnico bianconero Gabriele Cioffi, che ai microfoni di DAZN, nel post partita, descrive così la partita odierna e la situazione: “Non abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, dobbiamo prenderci la responsabilità come ambiente squadra e io come allenatore in primis, puntando a ripartire con fiducia – ha spiegato – Siamo rimasti piatti dopo il primo gol subito, eravamo andati in crescendo a fine primo tempo poi di nuovo ad inizio ripresa abbiamo avuto un atteggiamento non corretto, ho provato a cambiare qualcosa a livello tattico ma non è cambiato nulla. Dobbiamo riflettere e capire cosa è successo, la poca brillantezza secondo me non si può spiegare soltanto con i due giorni in meno per preparare la partita. La contestazione dell’ambiente? E’ difficile non sentire i cori dei tifosi, il loro parere va rispettato. Non ho mai detto che tifosi e città mettano pressione sulla squadra, sono convinto che verremo fuori da questo momento riprendendo a giocare al nostro livello e con l’amore della città. I risultati favorevoli delle altre squadre? Dobbiamo guardare agli altri, oggi non siamo stati bravi di testa e di gambe, non possiamo essere così poveri di spirito da sperare nei passi falsi altrui”.