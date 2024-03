Scontro contro il palo: bomber KO, prima ‘diagnosi’ UFFICIALE

Per provare a depositare in rete un pallone che vagava dalle sue parti, l’attaccante è finito con la caviglia contro il palo. Ecco cosa è successo

Entrati nella loro fase più calda, i vari campionati d’Europa potrebbero cominciare ad emanare i primi verdetti a stretto giro di posta. Alla luce dei tanti impegni nazionali ed internazionali delle varie big, le varie gare cominciano a mettere in palio punti pesantissimi.

Ne sa qualcosa il Bayern Monaco che, dopo aver strappato il pass per i quarti di finali di Champions League, sta provando a rosicchiare terreno al Bayer Leverkusen sempre più capolista. In crescita di condizione sia da un punto di vista fisico che mentale, la compagine di Tuchel ha regolato senza particolari difficoltà la pratica Darmstadt con un netto 5-2. Uno dei protagonisti dell’incontro è stato sicuramente Harry Kane. Autore del trentunesimo gol in campionato (suo record personale), l’attaccante inglese è stato costretto ad abbandonare anzitempo la gara per un problema alla caviglia.

Nell’intento di provare a depositare in rete un pallone vagante, infatti, Kane si è schiantato contro un palo di porta. A terra dolorante per qualche minuto, è stato immediatamente soccorso dallo staff medico. Uscito dal campo sulle sue gambe, Kane molto presumibilmente si sottoporrà ad esami specifici nel corso dei prossimi giorni. Nel post partita, però, Tuchel ha già confermato le prime sensazioni a calcio: “Si è scontrato contro il palo ed ha avuto una leggera distorsione alla caviglia, subito ghiacciata. Spero che non sia niente di grave”.