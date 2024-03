Scambio e 18 milioni: trovato il sostituto di Alex Sandro

La Juventus punta a rinforzare anche il pacchetto difensivo in vista della prossima estate, considerando inoltre l’addio di Alex Sandro dopo nove stagioni

La Juventus guarda con molta attenzione in casa Bologna in chiave mercato. I felsinei sono la rivelazione del campionato e l’obiettivo Champions League non è più un sogno per la compagine allenata da Thiago Motta.

Anche il tecnico italo-brasiliano è un nome caldo dalle parti della Continassa, al momento probabilmente il primo nella lista del Dt Giuntoli in caso di divorzio a fine stagione con Massimiliano Allegri. Chi andrà via certamente (a meno di clamorosi colpi di scena) è Alex Sandro, con il brasiliano che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La dirigenza bianconera si è portata avanti anticipando l’arrivo sotto la Mole di Tiago Djalò, strappato alla concorrenza dell’Inter e che per il momento non è ancora sceso in campo in attesa di recuperare la migliore condizione dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso anno quando militava nel Lille.

Calciomercato Juventus, la strategia per il colpo Calafiori

La Juventus punta però a rinforzare il reparto arretrato con un altro puntello, capace anche di districarsi sulla corsia laterale in caso di passaggio alla difesa a quattro.

Un profilo duttile ed eclettico che corrisponderebbe all’identikit di Riccardo Calafiori, che si sta mettendo in mostra nel campionato in corso con prestazioni eccellenti.

L’ex Roma è uno dei punti di forza del Bologna di Thiago Motta e sta facendo benissimo dopo il ritorno in Italia la scorsa estate, con il Ds emiliano Sartori che lo ha prelevato per 4 milioni di euro dal Basilea. Calafiori ha attirato l’attenzione delle big e specialmente della Juventus, che in diverse occasioni lo ha seguito da vicino con i suoi emissari. Non è un mistero che la ‘Vecchia Signora’ segua diversi gioielli in quel di Bologna: oltre a Calafiori, anche Ferguson e Zirkzee sono nei radar degli uomini mercato della Continassa. Ritornando al difensore classe 2001 il suo valore si è almeno triplicato, con il Bologna che a fine estate potrebbe chiedere una cifra vicina tra i 18 e i 20 milioni di euro per dare il via libera alla cessione.

La Juventus, come per gli altri obiettivi in casa felsinea, può giocarsi diverse carte per abbassare la valutazione di Calafiori. Il Bologna sotto la Mole guarda infatti con attenzione a Miretti, Iling-Junior e Nicolussi-Caviglia, oltre al possibile colpo Kean in caso di accesso in Champions per sostituire eventualmente Zirkzee nel reparto d’attacco.