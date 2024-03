PAGELLE E TABELLINO FROSINONE-LAZIO 2-3: Castellanos da mago, Immobile è l’apprendista

Pagelle e tabellino di Frosinone-Lazio, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

FROSINONE

Turati 6,5

Zortea 6

Okoli 6

S. Romagnoli 5

Lirola 6. Dall’80’ Valeri sv

Mazzitelli 5,5. Dal 62′ Seck 5

Barrenechea 5,5

Brescianini 5,5. Dal 90′ Reinier sv

Soulé 5,5

Cheddira 6,5. Dal 90′ Cuni sv

Gelli 6. Dall’80’ Kaio Jorge sv

All.: Di Francesco 5,5

LAZIO

Mandas 6,5

Marusic 6

Casale 5,5

Romagnoli 5,5

Pellegrini 5,5. Dal 46′ Lazzari 6

Guendouzi 6

Cataldi 6. Dal 56′ Vecino 6

Luis Alberto 6,5

Felipe Anderson 5,5. Dall’82’ Isaksen sv

FLOP Immobile 5,5: è l’altra faccia della medaglia. Se con l’Udinese si era infuriato per essere uscito all 60′, stasera addirittura lascia il campo a Castellanos quattro minuti prima. Stavolta nessuna reazione, sempre con Martusciello in panchina. Il primo tempo non è buono, sbaglia qualche stop in area di troppo. TOP Dal 56′ Castellanos 7,5: chiamatelo come volete, fortunato, decisivo, bravo. Sta di fatto che segna due gol di importanza clamorosa nella serata che rischiava di essere più nera. In certi posti bisogna anche trovarcisi. Poi fa vicinissimo pure al terzo gol, insomma è la sua serata. Anche se nel finale la DEVE chiudere, invece sbaglia tantissimo.

Zaccagni 7. Dall’86’ Kamada sv

All.: Martusciello 6

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini) 6

Il tabellino di Frosinone-Lazio

Marcatori: 12′ Lirola (F), 38′ Zaccagni (L), 57′-62′ Castellanos (L), 70′ Cheddira (F)

Ammoniti: 33′ Pellegrini (L), Lazzari (L), Castellanos (L)

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola (80′ Valeri); Mazzitelli (62′ Seck) , Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli (80′ Kaio Jorge).

A disp.: Frattali, Cerofolini, Baez, Kano Jorge, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Valeri All.: Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini (46′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (56′ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (82′ Isaksen), Immobile (56′ Castellanos), Zaccagni.

A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Gila, Ruggeri, Kamada, A. Anderson, Pedro, Isaksen.

All.: Martusciello

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini); Assistenti: Bercigli, Garzelli; IV Uomo: Baroni; VAR: Abisso; AVAR: Di Paolo