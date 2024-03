Errori e sostituzione: Immobile cambia la reazione, ma il futuro è segnato

C’era attesa per la prestazione di Immobile in Frosinone-Lazio: l’attaccante ha inciso poco ed è stato sostituito da Castellanos, autore della doppietta decisiva

Gli occhi era tutti per lui: grande attesa c’era alla vigilia di Frosinone-Lazio per la prestazione di Ciro Immobile. Del resto questa settimana è stata particolare per il capitano biancoceleste, al centro delle polemiche dopo le dimissioni di Maurizio Sarri.

L’attaccante è stato accusato di essere tra i calciatori ad aver ‘tradito’ il tecnico di Figline e ha risposto con un duro sfogo sui social. Non solo, l’episodio che ha fatto più scalpore è stato quanto avvenuto in città con un tifoso che lo ha minacciato davanti alla famiglia. Un episodio sul quale si è espresso anche Lotito, lanciando una frecciata al suo calciatore: “Io vivo sotto scorta da 20 anni, minacciano me e la mia famiglia e non faccio tutto questo clamore”.

A Frosinone, Immobile è stato schierato dal primo minuto da Martusciello che ha voluto dargli fiducia, mandandolo in campo da titolare. Una scelta che però non ha pagato visto che l’attaccante di Torre Annunziata non è riuscito ad incidere.

Frosinone-Lazio, Immobile sostituito: l’abbraccio al gol di Castellanos

Quasi scontata quindi la sostituzione poco dopo l’intervallo con Castellanos mandato in campo al suo posto. Proprio l’argentino si è rivelato decisivo con la doppietta che ha consentito alla Lazio di portare a casa i tre punti.

Una doppietta che sembra essere quasi un passaggio di consegne. Questa volta Immobile al cambio non ha protestato, come successo con l’Udinese, e ha partecipato all’abbraccio di gruppo che c’è stato dopo il gol del 2-1. Per lui però queste potrebbero essere le ultime settimane in biancoceleste, nonostante il contratto fino al 2026.

Dopo quanto successo è sempre più probabile la partenza dell’attaccante nel mercato estivo con la sua avventura alla Lazio che potrebbe chiudersi dopo otto anni e più di duecento gol.