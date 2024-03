DIRETTA Serie A, Monza-Cagliari e Udinese-Torino: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e il Cagliari di Ranieri e del ‘Bluenergy Stadium’ tra l’Udinese di Cioffi e il Torino di Juric in tempo reale

Il Cagliari va a Monza e l’Udinese riceve il Torino nei primi due anticipi del sabato validi per la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importanti soprattutto in chiave salvezza che saranno dirette rispettivamente da Marcenaro di Genova e da Colombo di Como.

Da una parte, allo ‘U-Power Stadium’, i rossoblu di Claudio Ranieri vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle negli scontri diretti contro Empoli e Salernitana. L’obiettivo è quello di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione e provare a vivere un finale di stagione un po’ più tranquillo. I biancorossi di Raffaele Palladino, invece, puntano a dare seguito al bel successo ottenuto in trasferta contro il Genoa per scavalcare almeno momentaneamente la Lazio al nono posto in classifica. All’andata finì con un pareggio per 1-1 grazie ai gol messi a segno da Dossena e Maric.

Dall’altra parte, al ‘Bluenergy Stadium’, i bianconeri di Gabriele Cioffi reduci dall’impresa in casa della Lazio cercano altri tre punti per non rischiare di essere risucchiati nuovamente nella lotta per non retrocedere. I granata di Ivan Juric, dal canto loro, vogliono tornare a vincere dopo un mese che li hanno visti perdere con Lazio e Roma e poi pareggiare con Fiorentina e Napoli. All’andata le due formazioni si divisero la posta con un 1-1 che portò le firme di Zarraga e Ilic. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match dell’U-Power Stadium’ tra Monza e Cagliari e del ‘Bluenergy Stadium’ tra Udinese e Torino live in tempo reale.

Probabili formazioni Monza-Cagliari e Udinese-Torino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Caldirola, A. Carboni; Bondo, Pessina; V. Carboni, Colpani, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Nandez, Shomurodov; Lapadula. All. Ranieri

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

