Sorteggio quarti e semifinali Champions League: sfide stellari e finale anticipata

La fase a eliminazione diretta della Champions League, senza italiane, prende definitivamente corpo: sorteggiati quarti di finale e semifinali

Si è svolto a Nyon il sorteggio dei quarti di finale di UEFA Champions League, che contestualmente ha definito anche i futuri incroci delle semifinali e quello, ovviamente logico, della finale. Un’urna che, a differenza dello scorso anno, stavolta non ha visto protagoniste squadre italiane. Agli ottavi infatti sono uscite entrambe le formazioni italiane, l’Inter ai rigori con l’Atletico Madrid e il Napoli col Barcellona.

In particolare i nerazzurri hanno lasciato un velo di grande amarezza per come è andata la doppia sfida con la vittoria di San Siro e il ko di Madrid, la beffa del gol di Depay nel finale e la serie di errori dal dischetto. Bisogna però voltare pagina, con lo spettacolo della Champions League che continua e comunque mette in campo – ad eccezione dell’Inter – praticamente tutti i top club europei. Il sorteggio è totalmente libero, il che vuol dire che si possono affrontare squadre che si sono già incrociate ai gironi e soprattutto sono possibili i derby. Questo vuol dire che erano probabili scenari a dir poco suggestivi come Real-Atletico Madrid o Atletico-Barcellona oppure ancora il clasico Real Madrid-Barcellona. Lo stesso con Manchester City-Arsenal e Borussia Dortmund-Bayern Monaco. A queste si aggiungeva il PSG, unica squadra francese rimasta in corsa.

Alla fine, incredibilmente, non ci saranno derby ma comunque delle sfide stellari. In particolare Real Madrid-Manchester City, che pare proprio una finale anticipata. Bellissima anche la gara tra Barcelona e PSG, così come affascinante è quella tra Arsenal e Bayern Monaco. Sulla carta meno emozionante, ma ugualmente equilibrata, la sfida tra Atletico e Borussia.

I quarti di finale sorteggiati (la prima gioca l’andata in casa):

Arsenal (ENG)-Bayern Monaco (GER)

Atletico Madrid (SPA)-Borussia Dortmund (GER)

Real Madrid (SPA)-Manchester City (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA)-Barcellona (SPA)

Le semifinali sorteggiate (la prima gioca l’andata in casa):

Atletico Madrid/Borussia-PSG/Barcellona

Arsenal/Bayern Monaco-Real Madrid/Manchester City