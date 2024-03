Salto di qualità in Europa: Inter, colpo da 40 milioni

Una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno per alzare il livello della rosa di Inzaghi soprattutto a livello internazionale

In casa Inter non può che ancora bruciare la sconfitta ai rigori con l’Atletico Madrid. Ma l’uscita dalla Champions è anche una ‘opportunità’ per analizzare a fondo cosa manchi a questa squadra per compiere un ulteriore salto di qualità a livello internazionale, senza dimenticare che nemmeno un anno fa si è giocato il trofeo a Istanbul contro la corazzata Manchester City.

Sicuramente occorrerebbe una rinfrescata alla difesa, un sostituto di Acerbi (ieri non titolare perché non al meglio) che ha da poco compiuto 36 anni e un laterale destro se Buchanan – fin qui una comparsa – non dovesse dare le giuste garanzie. Andrebbe trovato uno migliore di Dumfries, al netto di una sua possibile partenza.

l centrocampo sarà ancor più coperto dall’arrivo a zero di Zielinski, mentre in attacco non farebbe male a Inzaghi una alternativa a Lautaro più affidabile di Sanchez. In generale il reparto avanzato avrebbe bisogno di un paio di innesti di spessore visto che l’anno prossimo il numero di partite sarà più alto per via della nuova Champions e del Mondiale per Club. Due oltre a Taremi, come Zielinski già preso a parametro zero.

I follower di Calciomercato.it, in risposta al sondaggio, hanno scelto proprio il nome di un grande attaccante come rinforzo necessario all’Inter per compiere un salto di qualità in Europa. Ovvero Joshua Zirkzee, una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno nonché uno dei calciatori più ricercati sul calciomercato. Piace molto all’Inter, e non da oggi…

📊 L’Inter viaggia verso lo scudetto della seconda stella in Italia, ma è già fuori dalla Champions League: quale rinforzo servirebbe di più a Inzaghi per fare il salto di qualità in Europa? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 14, 2024

Inter, Zirkzee per il salto di qualità: battuti Scalvini, Milinkovic-Savic e Cancelo

Autore di 11 gol e 6 assist, l’olandese ha vinto il sondaggio col 35% dei voti. L’ex Bayern è arrivato davanti a Scalvini (25%), Sergej Milinkovic-Savic (22%) e Joao Cancelo (17,5%).

Su Zirkzee ci sono anche Juventus e Milan, oltre che diverse big inglesi. Il Bologna spera in un’asta, partendo da una valutazione di circa 40 milioni di euro.