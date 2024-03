Rischia l’esonero: Mancini in pole per la panchina bianconera

Risultati poco soddisfacenti e campionato sotto le attese: finale di stagione decisivo per il tecnico che rischia l’esonero. Pronto Roberto Mancini per il ribaltone in panchina

Premier League finora deludente per il Newcastle, dopo l’accesso in Champions conquistato nella scorsa stagione.

I ‘Magpies’ navigano a metà classifica in campionato e sono ormai tagliati fuori dalle prime quattro posizioni, con la zona Champions distante ben 15 punti. I bianconeri sono ancora in corsa in FA Cup dove affronteranno il Manchester City nei quarti, mentre in Europa sono stati eliminati nelle fase a giorni di Champions League arrivando ultimi nel gruppo dov’era presente anche il Milan. Considerando i risultati sotto le attese, la dirigenza del Newcastle e il fondo PIF a capo del club starebbero valutando perciò la posizione in panchina di Eddie Howe in vista della prossima stagione come riporta Oltremanica il portale ‘HITC’.

Newcastle, Howe a rischio esonero: Mancini in pole per la panchina

Il finale di campionato e il percorso nella coppa nazionale sarà decisivo per la conferma o meno in panchina di Howe, che ha un contratto fino al giugno 2027 con il Newcastle.

Una decisione ancora non è stata presa o comunicata all’allenatore da parte del fondo PIF, che evidentemente però si aspettava ben altri risultati in Premier considerando i massicci investimenti sul mercato dove l’obiettivo era la conferma del piazzamento tra le prime quattro e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. I ‘Magpies’ si starebbero già muovendo in caso di esonero di Howe e uno dei nomi segnato in rosso nell’agenda dei bianconeri per la panchina è quello di Roberto Mancini, ex Ct dell’Italia e adesso alla guida dell’Arabia Saudita. Il fondo PIF conosce bene il profilo del tecnico di Jesi, avendo spinto anche per il suo arrivo alla guida della selezione saudita la scorsa estate. Inoltre Mancini ha un passato da vincente in Premier visto il campionato conquistato nel 2012 al timone del Manchester City.

Oltre al tecnico potrebbero esserci novità anche per la carica di direttore sportivo, con Ashworth sul punto di accettare la corte del Manchester United. Per la sua successione si fanno i nomi di Giles, Braz e dell’ex GM della Roma Tiago Pinto.