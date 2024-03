Inzaghi via dall’Inter, la panchina è irrinunciabile. Destinazione già decisa per l’allenatore nerazzurro: tutti i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi, inarrestabile in Serie A, deve fare i conti con la cocente eliminazione dalla Champions League.

Sistemato il campionato e di fatto chiusa la corsa Scudetto, c’era altissime aspettative in casa nerazzurra sul cammino europeo. L’obiettivo era provare a replicare la finale di Istanbul, persa lo scorso giugno contro il Manchester City di Guardiola. I rigori del Metropolitano, però, hanno concluso in anticipo la stagione europea di Lautaro e compagni. Ora ci si interroga già sul futuro in vista del calciomercato estivo. E si parla anche del destino del tecnico, che ha estimatori in Premier League.

Inter, Inzaghi-Liverpool: il verdetto dei tifosi

Sui canali social di Calciomercato.it, a proposito di panchine, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il ribaltone più clamoroso in panchina.

Valzer delle panchine nel caso in cui #Inzaghi dovesse lasciare a sorpresa l'#Inter per la Premier. Quale sarebbe il trasferimento più clamoroso❓

Per il 44,2% dei votanti, il trasferimento più clamoroso sarebbe proprio quello di Inzaghi al Liverpool, per raccogliere la pesante eredità di Jurgen Klopp. Seguono le ipotesi Allegri-Inter (30,2%) e Pioli-Napoli con il 14% delle preferenze. Non “scalda” gli utenti, invece, la pista Palladino-Juventus, che raccoglie solo l’11,6%. Si profilano mesi bollenti anche sul fronte panchine.