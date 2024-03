Inter, offerta pazza per Lautaro Martinez: scambio col nemico

Indiscrezioni clamorose sul futuro di Lautaro Martinez: i grandi rivali dell’Inter lo portano via con lo scambio

In una stagione che lo sta vedendo grandissimo protagonista con l’Inter, per una sera Lautaro Martinez è stato tra gli eroi in negativo dei nerazzurri. Una gara da dimenticare in fretta, quella con l’Atletico Madrid, conclusa con il rigore calciato alle stelle proprio dal ‘Toro’.

Amara eliminazione dalla Champions League, per i nerazzurri, che però non va ad alterare i giudizi altamente positivi fin qui. Ora, la missione, per la squadra di Inzaghi, è continuare la marcia in campionato per suggellare quanto prima il ventesimo scudetto della storia del club, ormai vicinissimo. Da Lautaro Martinez in primis si attende un pronto riscatto, a iniziare dalla gara contro il Napoli di domenica sera.

Nel frattempo, la società nerazzurra è al lavoro per provare a blindare il capitano interista con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia, non sono da sottovalutare gli interessamenti di grandi squadre per l’argentino.

Inter, l’Atletico Madrid ci riprova per Lautaro Martinez: il piano di Simeone

Il giocatore piaceva molto proprio all’Atletico, prima di approdare in Italia. E dalle parti di Madrid, non hanno smesso di pensare a lui, anzi.

Al ‘Cholo’ Simeone, Lautaro piace sempre moltissimo. Al punto che secondo ‘masfichajes.com’, in Spagna, la proposta per convincere l’Inter potrebbe riguardare uno scambio con Joao Felix come parziale contropartita. Appare tuttavia molto difficile che l’Inter si faccia tentare e in ogni caso il club proverà, prossimamente, a raggiungere l’intesa per il rinnovo.