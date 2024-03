Il Napoli riparte dal nuovo allenatore: ecco il ‘prescelto’

Il Napoli deve scegliere l’allenatore per la prossima stagione: da Calzona a Conte, Sarri e Italiano, per i tifosi le idee sono chiare

Con te ripartirò. Il Napoli è pronto a voltare pagina, dimenticare una stagione fallimentare e provare a rilanciarsi. L’annata con il tricolore sulle maglie si è rivelata ben presto un calvario: prima Garcia, poi Mazzarri, quindi Calzona per non riuscire a far tornare la squadra ai fasti dello scudetto.

I tecnici però non sono gli unici responsabili del disastro azzurro: c’è sicuramente la mano dei calciatori, ma soprattutto quella della società e del presidente De Laurentiis dietro i mancati risultati di questo anno. Il patron, a modo suo, ha ammesso le colpe, ma non ha certo posto rimedio: sbagliata e risbagliata la scelta del tecnico, errori anche nel mercato di gennaio quando non è arrivato l’unico colpo che realmente serviva, in difesa.

L’unica scelta che sembra aver dato qualche frutto è quella di Calzona, quando ormai la situazione era compromessa. Il ct della Slovacchia ha ridato tracce del vecchio gioco al Napoli, pur confermando ancora palesi limiti nella fase difensiva, come dimostrato nella doppia sfida con il Barcellona. Fuori dalla Champions, l’ex vice di Sarri dovrà compiere l’impresa di acciuffare la qualificazione alla principale competizione europea per ‘meritarsi’ la riconferma. Ma cosa ne pensano i tifosi, qual è il tecnico a cui affiderebbero il rilancio della squadra?

Tra Calzona e Conte: i tifosi scelgono il tecnico del Napoli

Da Calzona a Conte, passando per Italiano, Sarri e Farioli: la lista dei nomi per la panchina del Napoli 2024/2025 è nutrita e i dubbi del presidente De Laurentiis sembrano anche quelli della piazza.

Una piazza che in parte confermerebbe Calzona, come spiega Roberto – abbonato in Curva B -: “Va assolutamente rinnovato e deve essergli data la possibilità di fare mercato. Magari non con nomi altisonanti, ma funzionali al suo tipo di gioco”. Concordano anche Alfredo e Michela che chiedono però una campagna acquisti ricca, soprattutto in vista dell’addio di Osimhen.

Niente Calzona per Francesco che definisce il tecnico “la brutta copia di Sarri” e che preferirebbe quindi per il ritorno in azzurro dell’originale, un rientro che “non sarebbe una minestra riscaldata”. Non riscuote particolari consensi, invece, Italiano che sembra di non godere dei favori della piazza, che chiede un allenatore che possa unire il bel gioco ad un’ottima fase difensiva. Quella che potrebbe garantire Conte, il nome che metterebbe d’accordo tutti o quasi, con un unico grande punto interrogativo, espresso in maniera esplicita da Massimo: “La convivenza con De Laurentiis non durerebbe più di due giorni”.

Possibili storie tese che non farebbero certo il bene di una squadra che ha bisogno di idee chiare per ripartire. La piazza sceglierebbe uno tra Calzona o Conte, a decidere però sarà De Laurentiis: con te ripartirò, già ma chi?