“Hanno litigato pesantemente”: scoppia già il caso Tudor alla Lazio

Igor Tudor potrebbe diventare l’allenatore della Lazio, dopo la partita che si disputerà nel weekend contro il Frosinone

Acque agitate in casa Lazio, dopo le dimissioni di Maurizio Sarri e del suo staff, Giovanni Martusciello a parte. E, nel frattempo, ecco la trasferta di Frosinone di Eusebio Di Francesco, crocevia importante per la stagione della squadra capitolina.

A guidare la squadra in terra ciociara sarà proprio Martusciello, ormai ex vice allenatore di Sarri. Poi, dovrebbe essere Igor Tudor l’allenatore dei biancocelesti, la trattativa è in corso, come raccontato da Calciomercato.it, e vive momenti decisivi, dopo l’incontro del tecnico croato con il presidente Claudio Lotito tenutosi ieri sera. Per l’ex Marsiglia e Udinese pronto un contratto fino al 30 giugno 2025. Nel frattempo, però, spuntano le prime difficoltà per quello che sarà, a meno di colpi di scena, la nuova guida tecnica della Lazio.

All’interno della rosa è, infatti, presente un calciatore che Tudor ha già avuto alle sue dipendenze ai tempi del Marsiglia: stiamo parlando di Mateo Guendouzi che, all’epoca e secondo la narrazione, chiese la cessione per i rapporti tesi col suo allenatore. Sulla questione è intervenuto, ai microfoni di ‘Radio Radio’, Furio Focolari: “È vero che hanno litigato al Marsiglia, anche pesantemente, ma giocò tantissime partite in quella stagione. Tudor ha dimostrato di essere un allenatore che può andare oltre determinate cose”. Dunque, ancor prima di essere nominato ufficialmente allenatore della Lazio, Tudor ha già una questione da risolvere.